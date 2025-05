»Echtes Endspiel« in Mitterteich – Hohe Auswärtshürde für Buckenhofen

Es ist angerichtet für einen echten Abstiegs-Thriller in der Landesliga Nordost. Am Samstag treffen mit dem SV Mitterteich und der um nur einen Punkt schlechter gestellte SV Lauterhofen zwei direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt aufeinander. Für beide gilt: Verlieren verboten, gewinnen Pflicht. „Es ist ein echtes Endspiel“, sagt Lauterhofens sportlicher Leiter Achim Meyer und trifft damit den Nagel auf den Kopf.

Die Gastgeber gehen mit Rückenwind in das Schlüsselspiel. Der 3:1-Auswärtssieg beim Schlusslicht 1. FC Trogen hat dem Team von Trainer Frantisek Nedbaly neuen Mut verliehen. „Der Sieg in Trogen war eminent wichtig, vor allem auch die Art und Weise, wie die Mannschaft nach der frühen Führung den schnellen Ausgleich weggesteckt und sofort zurückgeschlagen hat“, betont der 1. Vorsitzende Roland Eckert. Doch trotz des jüngsten Erfolgs weiß Eckert um die brenzlige Lage: „Wir müssen aus den verbleibenden drei Spielen mindestens sechs Punkte holen, um sicher in der Liga zu bleiben.“

Besonders der Blick zurück auf das Hinspiel dient Mitterteich als Warnung. Damals gerieten die Stiftländer früh mit 1:4 ins Hintertreffen und verloren zudem zwei Akteure durch Platzverweise. „Wir wissen also, welche schwere Aufgabe da auf uns zukommt und werden nochmal eine Schippe drauflegen müssen“, so Eckert, der allerdings auf die verletzten Torjäger Kießling und Nedbaly verzichten muss.

Während Mitterteich auf die Heimstärke baut, setzt Lauterhofen auf den Willen und die Unterstützung der Fans. „Wir wissen um die Bedeutung des Spiels. Wenn wir die Relegation vermeiden wollen, brauchen wir zwei Siege aus den letzten drei Spielen – das ist unser klares Ziel“, erklärt Meyer. Trotz der 0:2-Niederlage gegen Forchheim sei die Stimmung im Team gut. „Wir haben uns im Training eingeschworen und werden alles reinwerfen. Zwei Fanbusse werden uns zusätzlichen Rückenwind geben“, betont er. Allerdings muss Lauterhofen ohne Thomas Federl sowie die Langzeitverletzten Simon Süß und Andi Braun antreten.

Klar ist: Für den Verlierer könnte es ein langer Fußballsommer werden – mit ungewissem Ausgang in der Abstiegsrelegation.