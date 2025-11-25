Echternach: Jaworucki hat 1.Mannschaft übernommen

Wie FuPa am Samstag berichtete, hatte Daring Echternach vor exakt einer Woche bekanntgegeben, dass der Verein und Trainer Thomas Berens getrennte Wege gehen würden. Wie in der Folge auf FuPa Luxemburg eingetragen wurde und wie ebenfalls aus dem Extranet der FLF ersichtlich ist, ist Andrzej Jaworucki neuer Trainer der 1.Mannschaft des DCE. Jaworucki war bislang für die Echternacher Reserven verantwortlich.

In den vergangenen Jahren war er u.a. auch für die 1.Mannschaften von Vianden und später von Clerf zuständig, danach für die Reserven in Kehlen sowie die Junioren der Ent. Erpeldingen/Bastendorf. Als Spieler war er bis vor knapp zehn Jahren u.a. bei der SG Biersdorf (D) in der Eifel aktiv, danach lief er in Luxemburg ebenfalls für Claravallis Clerf auf.