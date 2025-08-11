»Echter Unterschiedsspieler«: Cieslik wechselt zum ASV Burglengenfeld

Der ASV Burglengenfeld hat nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Mario Cieslik gesichert. Der Offensivmann kommt vom Ligakonkurrenten FC Tegernheim, für den er in der laufenden Runde aber verletzungsbedingt nicht zum Einsatz gekommen ist. Einen Namen in der Region machte sich der ehemalige Junioren-Bundesligaspieler der SpVgg Greuther Fürth und des 1. FC Nürnberg in seiner Zeit beim SV Fortuna Regensburg. Cieslik gehörte dem Team an, das 2023 Landesliga-Meister wurde. Für die Kicker von der Isarstraße absolvierte der Neu-Burglengenfelder 20 Bayernligaspiele und 108 Einsätze in der Landesliga, in denen er 56 Scorer-Punkte (19 Tore, 37 Vorlagen) verbuchte.

Im Sommer 2024 wechselte Cieslik zum FC Tegernheim und war dort mit elf Treffern und 22 Assists einer der Aufstiegsgaranten. "Ich bin damals wegen meiner beruflichen Fortbildung zum Techniker und der Geburt meiner Tochter zum FC Tegernheim gewechselt. Eine Rolle hat auch gespielt, dass dort mein Kumpel Martin Glöckner, der sich mittlerweile auch dem ASV Burglengenfeld angeschlossen hat, spielte. Wir haben den angestrebten Aufstieg geschafft und es war ein schönes Jahr. Für meinen Abgang gibt es natürlich Gründe, die ich aber nicht in die Öffentlichkeit tragen möchte. Ich möchte eine neue Herausforderung und die habe ich beim ASV Burglengenfeld gefunden. Beim FC Tegernheim möchte ich dennoch Danke sagen - vor allem bei den ganzen Leuten, die außerhalb des Platzes viel für die Spieler und das Team tun", lässt der ehemalige polnische Junioren-Nationalspieler verlauten.







Auf das Engagement beim ASV Burglengenfeld, der vier seiner ersten fünf Partien siegreich gestalten konnte, freut sich Mario Cieslik bereits riesig: "Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Trainerteam. Es hat mich beeindruck, wie gut Erkan Kara und Matthias Graf vorbereitet waren und mir einen konkreten Plan aufgezeigt haben, in welcher Rolle sie mich in der Mannschaft sehen. Die Vorstellungen gefallen mir, zudem habe ich über den Verein nur Gutes gehört. Das Umfeld muss sehr familiär sein und die Gemeinschaft hervorragend. Genau so etwas habe ich gesucht: leistungsorientiert und menschlich. Die Motivation und Vorfreude ist groß. Mein Ziel ist es, mich sportlich voll einzubringen und den Verein bestmöglich zu unterstützen."





ASV-Chefanweiser Erkan Kara ist happy über Cieslik-Zusage: "Wir sind überglücklich für unsere Offensive, nochmal so ein Kaliber zu bekommen zu haben. Mario ist ein Spieler, der jeder Landesliga-Mannschaft weiterhelfen kann. Er kann sowohl auf der Zehn als auch auf der Neun spielen. Aktuell haben wir nur zwei nominelle Stürmer, deshalb bestand auf dieser wichtigen Position Handlungsbedarf. Mario bringt jede Menge höherklassige Erfahrung mit und er wird uns mit seinen Stärken am Ball richtig gut tun. Mit seinen Eins-gegen-Eins-Qualitäten ist er in der Lage, enge Spiele zu entscheiden. Fußballerisch waren wir auf Anhieb auf einer Wellenlänge. Er weiß, was er von uns bekommt und was wir von ihm erwarten. Daher freuen wir uns, ihn bei uns begrüßen zu dürfen.“







Ähnlich sieht es Co-Spielertrainer Matthias Graf: "Mario ist seit langer Zeit einer der begnadetsten Fußballer im Regensburger Raum. Vor allem seine Qualität im letzten Drittel, in dem es um den letzten Pass oder einen gezielten Abschluss geht, werden uns nochmal extrem verstärken. Wir und vor allem unsere Fans dürfen sich auf einen echten Unterschiedsspieler freuen."