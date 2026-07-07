„Echter Teamgeist" – FV Schnürpflingen greift an

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Im FuPa-Teamcheck blickt Thorsten Brod, Trainer des FV Schnürpflingen, auf eine starke Saison 2025/2026 zurück – und erklärt, warum die taktische Neuausrichtung der entscheidende Schlüssel zum Erfolg war und der Verein in der Kreisliga B3 Donau/Iller in der neuen Spielzeit noch höher hinaus will.

Die Saison 2025/2026 war für den FV Schnürpflingen eine rundum gelungene. „Mit der Saison 25/26 sind wir durchaus sehr zufrieden. Grundstein für das positive Saisonergebnis war sicherlich die Änderung der taktischen Ausrichtung", sagt Thorsten Brod gegenüber FuPa. Die Mannschaft habe sich voll auf die Ideen des Trainerteams eingelassen und im Training hervorragend mitgezogen. Und es wäre sogar noch mehr drin gewesen: „Mit etwas mehr Spielglück in dem ein oder anderen knappen Spiel wäre sogar noch eine bessere Platzierung möglich gewesen."

Weiter an den Schwächen arbeiten

Trotz der positiven Bilanz ruht sich Brod nicht auf dem Erreichten aus. In der kommenden Runde soll weiter am Spiel gegen den Ball gearbeitet werden, das eigene Agieren soll zunehmen und das Spielsystem kontinuierlich verbessert werden. Eine klare Ansage, die zeigt: Beim FV Schnürpflingen ist Stillstand keine Option.

Derbys und Waldfest: Vorbereitung mit Charakter

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 hat es in sich. Als sportliche Highlights nennt Brod zwei Derby-Testspiele gegen den SC Staig II und die SF Illerrieden. Dazu steht das vereinseigene Waldfest am Wochenende des 25. Juli 2026 auf dem Programm. Und auch abseits des Platzes soll die Mannschaft enger zusammenwachsen: Ein Teamevent ist fest eingeplant.

Lob für den Teamgeist: Alle haben gekämpft

Einzelne Namen nennt Brod nicht – er lobt die gesamte Mannschaft. „Der Einsatz des Teams war herausragend. Alle haben gekämpft, sind gelaufen, haben Verantwortung übernommen und haben als echte Einheit gehandelt. Alle haben gezeigt, was Teamgeist bedeutet – Leidenschaft, Mut und der Wille, füreinander alles zu geben. Danke für euren starken Einsatz und euren unerschütterlichen Zusammenhalt", betont der Trainer. Worte, die die Bindung zwischen Trainer und Mannschaft eindrucksvoll unterstreichen.

Ziel: Oberes Tabellendrittel und zweite Mannschaft

Für die neue Saison hat Brod klare Vorstellungen: „Wir wollen in der kommenden Saison im oberen Tabellendrittel landen und den Spielbetrieb für das Team II sicherstellen." Letzteres ist bereits gesichert – durch eine Verbreiterung des Kaders kann der FV Schnürpflingen wieder eine zweite Mannschaft für den Spielbetrieb melden. Ein wichtiger Schritt für die Vereinsentwicklung.

Zwei Favoriten: Vöhringen und Unterweiler

Den Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga B3 Donau/Iller sieht Brod zwischen zwei Teams: „Die Meisterschaftsfavoriten sind für uns die SG Vöhringen und der SC Unterweiler, da diese beiden Teams zuletzt sehr ordentlich performt haben und beide Teams nur denkbar knapp den Aufstieg verpasst haben." Zwei Mannschaften mit Nachholbedarf – und entsprechender Motivation.

Regeländerungen: Sinnvoll ja, aber nicht jedes Jahr

Beim Thema WM-Regeländerungen positioniert sich Brod differenziert. Grundsätzlich befürwortet er Änderungen, die den Fußball fairer und besser machen – aber nicht um jeden Preis. „Ich halte viel von Änderungen, die sinnvoll sind und den Fußball fairer und besser machen, jedoch finde ich auch, dass es nicht in jedem Jahr neue Veränderungen braucht." Die generelle Trinkpause hält er für wenig durchdacht: Sie mache nur bei wirklich warmen Temperaturen Sinn – als pauschale Regel überzeuge sie ihn nicht.