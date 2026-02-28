Echter Härtetest! Generalprobe gegen den Spitzenreiter

– Foto: Michael Rüther

Für die Erste Herrenmannschaft des Concordia Emsbüren steht am Samstag um 12 Uhr der letzte Test vor dem Pflichtspielauftakt an. Gespielt wird auf Platz 3 in Emsbüren. Gegner ist der SV Wietmarschen.

Mit dem Tabellenführer der Kreisliga Grafschaft Bentheim wartet ein formstarker Kontrahent. Wietmarschen führt die Liga mit 40 Punkten aus 16 Spielen an. Bereits im Sommer trafen beide Mannschaften in einem Testspiel aufeinander. Damals endete die Begegnung 3:3.

Hinnerk Albers ordnet die Partie als wichtigen Gradmesser ein. „Mit dem SV Wietmarschen wartet nicht nur der aktuelle Tabellenführer, sondern auch die stärkste Offensive der Kreisliga Bentheim auf uns. Nach dem Test gegen Lünne letzten Samstag, bei dem wir vor allem defensiv nicht das gezeigt haben, was wir uns vorgenommen hatten, wird das kommende Spiel ein echter Härtetest. Diesen wollen und müssen wir auf jeden Fall nutzen, bevor wir eine Woche später in die ‚Rückrunde‘ starten. Gegen Vorwärts II, Altenlingen und Spelle warten nämlich direkt drei echte Brecher auf uns. Dort müssen wir als Mannschaft voll da sein, um die nächsten wichtigen Punkte zu sammeln“, sagte Albers.