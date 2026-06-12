„Echter Glücksgriff“: Gilching-Argelsried holt Verstärkung aus Bayernliga

Neu beim TSV Gilching-Argelsried ist Michael Loroff (l.), hier mit dem Sportlichen Leiter Maximilian Hölzl. – Foto: TSV Gilching

Gilching – Die Personalplanungen beim TSV Gilching-Argelsried gehen weiter. Der bisherige Stammtorwart Sebastian Hollenzer verlässt den TSV nach vier Jahren in Richtung FC Bad Wörishofen. „Er wohnt dort in der Nähe und will den längeren Weg nicht mehr auf sich nehmen“, berichtet TSV-Coach Christian Rodenwald. Der 27-Jährige trug in insgesamt 96 Spielen das Gilchinger Trikot. Zukünftig darf sich der schwäbische Bezirksligist aus dem Kurort Bad Wörishofen über Hollenzers Qualitäten freuen.

Gilching hat Nachfolger für Hollenzer bereits gefunden – Loroff kommt vom Bayernliga-Absteiger

Hollenzers Nachfolger an der Talhofstraße wird Michael Loroff. Der 25-Jährige kommt vom Bayernliga-Absteiger Türkspor Augsburg. „Es ging alles sehr schnell, ein echter Glücksgriff“, freut sich Rodenwald. Der gebürtige Unterschleißheimer spielte in seiner Jugend unter anderem für den TSV 1860 München und den FC Augsburg. Im Herrenbereich war er neben Türkspor bislang für den FC Deisenhofen, den SC Olching und den FC Pipinsried aktiv.