»Echte Wunschlösung«: Kreß übernimmt Edenstetten

Die SG Edenstetten hat eine sehr schwierige Saison hinter sich. Nach einem Trainerwechsel in der Winterpause sicherte sich das Team unter der Regie des Interims-Trainergespanns Tassilo Ertl und Uli Kett erst auf den letzten Drücker den Klassenerhalt in der Kreisklasse Deggendorf. Für die kommende Saison stellt sich der Klub nun neu auf und kann dabei eine namhafte Trainerlösung präsentieren. Ab sofort werden das Ruhmannsfeldener Urgestein Martin Kreß (38) und Robert Peter (28) als Co-Spielertrainer die Richtung bei der Spielgemeinschaft vorgeben.

"Ich war mir lange nicht sicher, ob ich im Sommer schon wieder ein Traineramt übernehmen möchte, weil die letzte Zeit meiner Tätigkeit sehr kräftezehrend und auch mental sehr anstrengend war. Klar war mir aber: wenn, dann sollte der Aufwand überschaubar bleiben und die Aufgabe reizvoll sein. Edenstetten und Ruhmannsfelden sind meine beiden Heimatvereine und als die Anfrage aus Edenstetten kam, war klar, dass wir uns zusammensetzen. Der eingeschlagene Weg, mit Talenten aus der eigenen Jugend erfolgreich zu sein, ihnen zu vertrauen und Zeit zum Entwickeln zu geben - auch wenn's sportlich mal nicht so gut läuft - gefällt mir sehr gut. Als die Saison jetzt vorbei war, haben wir uns auf die Zusammenarbeit geeinigt, sodass ich jetzt nach 26 Jahren in Ruhmannsfelden auch den zweiten Verein, für den ich selber aktiv gespielt habe, als Trainer coachen darf. In Mannschaft und Verein steckt viel Potenzial, jetzt gilt es hart zu arbeiten, um uns Stück für Stück zu verbessern und das Bestmögliche aus den gegebenen Voraussetzungen rauszuholen", lässt der 38-Jährige verlauten.



An seiner Seite soll Robert Peter erste Erfahrungen als Übungsleiter im Seniorenbereich sammeln. Der 28-jährige Offensivakteur zählte in den vergangenen sechs Jahren zu den Leistungsträgern am Lerchenfeld und erzielte in 125 Landes- bzw. Bezirksligapartien beachtliche 42 Treffer. In Edenstetten nimmt Peter den Posten als Co-Spielertrainer ein.









Doch nicht nur auf der Trainerbank tut sich etwas, auch der Kader erhält gezielte Neuzugänge. Besonders freuen sich die Verantwortlichen über die Rückkehr von Eigengewächs Tim Kraus (23, SpVgg Osterhofen), der als echte Verstärkung für die Defensive gilt. Darüber hinaus schließt sich mit Jonas Gerischer (21, SV Achslach) ein weiterer Edenstettener der SG an. Dazu soll auch Johannes Helmbrecht (23, TSV Seebach II) für mehr Breite und Qualität im Kader sorgen.









Auch die zweite Mannschaft geht mit einem neuen Trainerduo in die kommende Saison. Marco Weinzierl und Markus Kandler übernehmen ab sofort die sportliche Leitung und sollen das Team weiterentwickeln und stabilisieren. Ziel ist es, an die positive Entwicklung der letzten Wochen anzuknüpfen und das Team auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten. "Mit diesen Veränderungen blickt die SG Edenstetten optimistisch nach vorn und will in der kommenden Spielzeit sowohl sportlich als auch mannschaftlich einen Schritt nach vorne machen. Zum Schluss möchten wir uns noch herzlich bei Tassilo Ertl und Uli Kett bedanken. Die beiden sind im Winter kurzfristig eingesprungen und haben die Mannschaft mit großem Engagement und Einsatz zum Klassenerhalt geführt. Ihr Einsatz war ein wichtiger Baustein für den Verbleib in der Liga und dafür gebührt ihnen unser ausdrücklicher Dank", so der neue Fußballboss Knapp abschließend.