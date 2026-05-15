„Echte Weiler Jungs“ schreiben ihr Meisterstück

– Foto: Jessica-Arantxa Offermann Rev&

Nach nur 26 Spieltagen hat der SC Köln Weiler Volkhoven 1948 die Meisterschaft in der Kreisliga A perfekt gemacht. Trainer Sven Karis spricht über harte Arbeit, Rückschläge, den besonderen Zusammenhalt im Verein – und einen Erfolg, der für ihn weit über den Sport hinausgeht.

Für Karis, der trotz seiner erst 30 Jahre bereits seit mehreren Jahren als Trainer im Verein arbeitet, liegt der Schlüssel zum Titelgewinn vor allem in der täglichen Arbeit der Mannschaft. „Wenn ich etwas besonders hervorheben kann, dann ist es die harte Arbeit, die wir über die gesamte Saison investiert haben. Dazu kam die große Bereitschaft der Mannschaft, vieles dem gemeinsamen Erfolg unterzuordnen. Genau diese Mischung aus Einsatz, Disziplin und Zusammenhalt war aus meiner Sicht ein entscheidender Schlüssel zur Meisterschaft“, sagt der Trainer.

Der SC Köln Weiler Volkhoven 1948 hat eine außergewöhnliche Saison mit dem Aufstieg in die Bezirksliga gekrönt. Mit 20 Siegen, vier Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen sicherte sich die Mannschaft von Trainer Sven Karis bereits vier Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft. Beeindruckend sind dabei nicht nur die 64 Punkte, sondern auch die Dominanz in beiden Strafräumen: Mit 92 Treffern stellt Weiler die beste Offensive der Liga, mit nur 31 Gegentoren zugleich die stabilste Defensive.

Dass seine Mannschaft anschließend wieder in die Spur fand, führt Karis vor allem auf den ausgeprägten Teamgeist zurück. „Teamgeist ist immer eine grundlegende Voraussetzung, wenn du erfolgreich sein möchtest. Gerade zu Beginn, als wir in die Vorbereitung gestartet sind, haben wir bewusst viele Dinge gemeinsam unternommen, um genau diesen Zusammenhalt zu stärken“, sagt er. Vor allem die starke Hinrunde sei von dieser Geschlossenheit geprägt gewesen: „Wir hatten einen echten Lauf und haben enorm von dieser mannschaftlichen Geschlossenheit profitiert.“

Besonders herausfordernd sei die Phase nach der Winterpause gewesen. „Definitiv der Start in die Rückrunde nach Karneval. Wir haben eine sehr gute Vorbereitung gespielt und anschließend im Pokal in Poll ein herausragendes Spiel abgeliefert“, erklärt Karis. „Vielleicht haben wir danach jedoch etwas zu viel gefeiert und manche Dinge ein wenig zu leicht genommen. Das hat sich dann auch über mehrere Spieltage gezogen, bis wir wieder komplett den Fokus gefunden und das Gaspedal durchgedrückt haben.“

Als wichtigen Wendepunkt bezeichnet Karis die erste Saisonniederlage beim VfL Rheingold Köln-Poll. „Die hat uns in der Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist, schon wehgetan“, sagt der Trainer rückblickend. Gleichzeitig habe dieses Spiel zusätzliche Motivation freigesetzt: „Im Winter weiter Gas zu geben und dranzubleiben – mit dem klaren Ziel, direkt im ersten Pflichtspiel wieder auf den gleichen Gegner zu treffen und die Dinge geradezurücken.“

Besonders stolz macht den Trainer die Entwicklung der gesamten Mannschaft. „Das kann ich gar nicht an einem einzelnen Spiel festmachen, weil jedes Spiel seine eigene Geschichte hatte“, betont Karis. „Ich bin einfach unfassbar stolz auf die gesamte Leistung, die diese Mannschaft über die Saison hinweg gezeigt hat. Jeder einzelne Spieler und jedes Mitglied aus dem Staff hat unglaublich viel investiert, um dieses gemeinsame Ziel am Ende zu erreichen.“

Vor allem die Mentalität seiner Mannschaft hebt der 30-Jährige hervor. „Nicht immer sofort das zu bekommen, was man sich wünscht, sondern trotzdem dranzubleiben, weiterzuarbeiten und es immer wieder zu versuchen, ohne aufzugeben – genau das zeichnet diese Mannschaft aus.“

Die Meisterschaft habe für ihn auch persönlich eine besondere Bedeutung. „Als ich vor drei Jahren angefangen habe, hätte wahrscheinlich niemand damit gerechnet, dass wir einmal gemeinsam den Aufstieg in die Bezirksliga feiern würden“, sagt Karis. Besonders emotional sei der Erfolg mit Menschen, die ihn seit Jahren begleiten: „Wir haben schon gemeinsam in der Jugend hier gespielt, sind beide echte Weiler Jungs – und so einen Moment dann zusammen erleben zu dürfen, macht das Ganze noch einmal besonders.“

Immer wieder hebt Karis die enge Verbindung vieler Spieler zum Verein hervor. „Dass noch immer viele Jungs dabei sind, die den Verein über Jahre geprägt und auch in schwierigeren Zeiten alles für Weiler gegeben haben, macht diese Geschichte besonders“, sagt er mit Blick auf langjährige Leistungsträger wie Kapitän Richy Söntgen. „Das sind echte Weiler Jungs, die sich mit dem Verein komplett identifizieren.“

Auch die Entwicklung eigener Talente sieht der Trainer als wichtigen Bestandteil des Erfolgs. „Dazu kommen Spieler, die ich über Jahre selbst in der Jugend trainiert habe und die damals noch aus der U19-Kreisklasse kamen – Jungs, denen vielleicht nicht viele etwas zugetraut hätten“, erklärt Karis. „Umso schöner ist es zu sehen, was mit Kontinuität, harter Arbeit und dem richtigen Willen möglich ist.“

Mit Blick auf die kommende Bezirksliga-Saison formuliert der Meistertrainer zunächst zurückhaltende Ziele. „Zunächst einmal wollen wir schauen, dass wir uns strukturell für die Verbandsebene aufstellen und ein stabiles Fundament schaffen, auf dem wir weiterhin erfolgreiche Arbeit leisten können“, sagt Karis. Langfristig wolle sich Weiler in der Liga etablieren und „weiterhin unsere eigene Art und Idee von Fußball auf den Platz bringen, sodass eine klare Handschrift und Spielidee erkennbar bleibt.“

Zum Abschluss richtet Karis den Fokus bewusst auf die Menschen hinter dem sportlichen Erfolg. „Ich möchte an dieser Stelle auch einfach nochmal Danke sagen – an jeden Einzelnen, der uns auf diesem Weg begleitet und unterstützt hat“, betont der Trainer. Ein besonderer Dank gelte seinem gesamten Staff mit Co-Trainer Oli Flohr, Teammanager Ludger Land sowie den Physios Kim und Yusuf. Ebenso hebt Karis den sportlichen Leiter Thomas Eberhard, Vorstand Sport Volker Schlicht, Holger Schäfer und den 1. Vorsitzenden Hendrik Eberhard

„Ohne diese Menschen wäre dieser Erfolg in dieser Form nicht möglich gewesen“, sagt Karis. Gerade weil viele Beteiligte seit Jahren gemeinsam für den Verein arbeiten, sei der Aufstieg etwas Besonderes: „Gerade weil viele von uns echte Weiler Jungs sind und seit Jahren gemeinsam diesen Weg gehen, macht dieser Aufstieg und die Meisterschaft etwas ganz Besonderes. Dieser Erfolg gehört nicht nur der Mannschaft, sondern dem gesamten Verein.“

Einblicke der Meisterschaftsfeier nach dem Spiel hier.





