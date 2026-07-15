»Echte Verstärkung«: FT Schweinfurt stellt Quintett um Stühler vor Stühler kehrt zurück +++ Schnarr kommt aus der Verbandsliga +++ Zudem verstärkt ein junges Trio den Landesliga-Kader von btfm · Heute, 07:12 Uhr · 0 Leser

Zurück für die Zentrale der FT Schweinfurt: Sieben Tore in 27 Landesliga-Spielen gelangen Tim Stühler in der Saison 2024/25. – Foto: Michael Horling

Auf die Abgänge der FT Schweinfurt folgen jetzt die Neuzugänge. Der Verein vermeldet pünktlich vor dem Start der neuen Landesliga-Saison seine Transfers.

Als ersten externen Neuzugang begrüßten die Schweinfurter Tim Schnarr. Der Defensivmann wechselt von der SG Viktoria Bronnzell in die Landesliga Nordwest. Der 22-Jährige spielte zuvor unter anderem für den SV Neuhof in der Verbandsliga Hessen. Nach seinem Umzug nach Bayern sucht Schnarr nun bei den Turnern seine neue sportliche Herausforderung. Dazu gesellen sich zwei bestens ausgebildete Talente: Danyil Solomakha kommt aus der U19 des Würzburger FV. Der junge Offensivspieler soll den Angriff beleben. "Die ersten Wochen hat Danyil bereits genutzt, um sich im Team einzufinden – und er findet sich von Tag zu Tag besser zurecht", teilt die FT zum Transfer mit. Für die Defensive wechselt Remo Bauer nach Schweinfurt. Der Außenverteidiger kommt aus der U19 der Würzburger Kickers. Obwohl er theoretisch noch im Juniorenbereich auflaufen dürfte, will er sich direkt im Herrenbereich der Landesliga etablieren.

Eigengewächs Papst hinterlässt »richtig guten Eindruck« – Stühler zurück bei der FT Schweinfurt Ebenfalls neu im Landesliga-Kader ist Julian Pabst. Der Offensivspieler spielte in der Jugend des 1. FC Schweinfurt 05 und bei der FT und überzeugt zum Start. Der 19-Jährige habe "in den ersten Wochen bereits einen richtig guten Eindruck hinterlassen." Mit seinem Tempo, seiner Dynamik und seiner positiven Einstellung bringe er viel Potenzial für die kommende Saison mit, teilt der Verein mit: „Besonders freut es uns, wenn talentierte Spieler den Weg aus unserer eigenen Jugend in die 1. Mannschaft schaffen.“ Hoch erfreut ist der Verein auch über die Rückkehr von Tim Stühler. Der 25-Jährige soll künftig das "Herzstück der Zentrale" bilden, so der Verein: "Seine Qualität auf dem Platz, seine Erfahrung und seine Verbundenheit zum Verein machen ihn zu einer echten Verstärkung für unser Team."