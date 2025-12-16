"Echte Herzensangelegenheit": Landesligist verkündet neuen Trainer

Neuer Trainer der ersten Fußballmannschaft

Gestern Abend hat die SpVgg Satteldorf den neuen Trainer der ersten Mannschaft vorgestellt. Mit Ralf Wacker wird ab der Rückrunde ein alter Bekannter an der Seitenlinie stehen. Der Posten des Co-Trainers ist noch unbesetzt.



Ralf Wacker: "Es ist für mich eine echte Herzensangelegenheit, in meinem Heimatverein das Traineramt zu übernehmen. Gleichzeitig war für mich von Anfang an klar, dass dieser Schritt nur möglich ist, wenn es eine gute Lösung für meinen bisherigen Verein, die SGM Kreßberg, gibt. In fast sechs Jahren als Trainer durfte ich dort unglaublich viel erleben – sportlich wie menschlich. Dieser Verein ist mir in dieser Zeit auch sehr ans Herz gewachsen, und es ist mir wichtig, dass die Erfolgsgeschichte dort weiter geht."



Mit Satteldorf möchte ich den Weg zurück in die Erfolgsspur finden und es schaffen, dass wir wieder den Fußball spielen, für den der Verein lange Zeit stand: attraktiv, leidenschaftlich und mitreißend – ein Fußball, mit dem sich Mannschaft, Verein und Zuschauer gleichermaßen identifizieren können.



Mein besonderer Dank gilt meinem bisherigen Verein, der SGM Kreßberg, für das große Verständnis den Schritt zu gehen, die Offenheit und die vertrauensvolle Zusammenarbeit in all den gemeinsamen Jahren.



Volker Ehrmann: "Die SpVgg Satteldorf ist froh, mit Ralf Wacker einen Trainer gefunden zu haben, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt."



Er kennt die Mannschaft, hat überragende zwischenmenschliche Fähigkeiten, er kennt die Liga und ist dafür bekannt, attraktiven Fußball

spielen zu lassen. Zudem ist er als Satteldorfer auch eine Identifikationsfigur für Fans, Zuschauer und Spieler.