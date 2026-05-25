Echings Torhüterin Mucha verbucht in ihrem letzten Spiel für den Verein einen Assist

In ihrem letzten Spiel gelang Torhüterin Vicky Mucha eine Vorlage. Torschützin Sonja Ermair bedankte sich. – Foto: Lehmann

Beim 1:5 gegen Gilching-Argelsried absolvierte Vicky Mucha ihr letztes Spiel für den TSV Eching. Ihr weiter Abschlag führte schon nach fünf Minuten zum 1:0.

Der Echinger Abstieg aus der Bezirksoberliga ist schon besiegelt. Im Saisonendspurt wollen sich die Zebras dennoch teuer verkaufen. Bei der 1:5 (1:1)-Niederlage gegen den TSV Gilching-Argelsried gelang das zumindest 60 Minuten lang ziemlich gut.

Schon nach fünf Minuten belohnten sich die Echingerinnen mit dem 1:0. Die Vorlage ging auf das Konto von Torhüterin Vicky Mucha, die ihr letztes Spiel für den TSV absolvierte. „Da hat sie noch einmal Echinger Fußballgeschichte geschrieben“, sagte TSV-Trainer Marvin Frehe. Ihr weiter Abschlag landete bei Sonja Ermair, die den Ball behauptete und eiskalt einnetzte. Auch nach dem 1:1 (16.) machten die Zebras weiterhin Druck.

In Halbzeit zwei musste Mucha, die wenig später feierlich ausgewechselt wurde, das letzte Mal hinter sich greifen: Amelie Hübsch lupfte das Leder aus 30 Metern zum 1:2 ins Tor (59.). Danach brachen die Echingerinnen ein. Innerhalb von fünf Minuten erhöhten die Gästinnen auf 1:5. Besonders bitter war das 1:3: Nach einer Ecke zeigte die eingewechselte Lorena Sukaj eine starke Parade, der Ball prallte aber unglücklich ins Gesicht von Elise Lutz und von dort ins eigene Tor (76.).

Neben Mucha machte auch Verteidigerin Katrin Schwentner ihr letztes Spiel für Eching. Am letzten Spieltag zu Hause gegen den FC Markt Schwaben (Sonntag, 15 Uhr) werde es weitere Abschiede geben. „Wir wollen uns in diesem Spiel nichts nachsagen lassen, für die Gegnerinnen geht es ja noch um die Meisterschaft“, sagt Frehe.