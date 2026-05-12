Echinger Zebras stehen nach Pleite kurz vor dem Abstieg

Verbissener Abstiegskampf: Die Echinger Spielerinnen um Sonja Ermair (l.) warfen alles in die Waagschale. Doch gegen Forstern II war letztlich kein Kraut gewachsen. – Foto: Lehmann

Der TSV Eching verliert gegen Forstern II deutlich. Nur ein Wunder kann die Zebras noch retten. Drei Spiele bleiben noch.

„Man hat gemerkt, dass da Spielerinnen mit anderer Qualität am Start waren“, erklärte der Coach allerdings in Bezug auf den Kader der FCF-Reserve, die ordentlich Unterstützung aus der Bayernliga-Truppe erhalten hatte. Dennoch setzten die Zebras alles auf eine Karte und traten richtig offensiv auf. Doch selbst bei einer defensiveren Herangehensweise wären die Treffer von Lisa Dimpflmaier (8./15.) wohl kaum zu verhindern gewesen.

Jetzt brauchen die Echinger BOL-Kickerinnen fast schon ein kleines Fußballwunder: Durch die 2:5 (0:3)-Heimpleite gegen den FC Forstern II wuchs der Abstand zum rettenden Ufer weiter an. Trotzdem stellte TSV-Trainer Marvin Frehe klar: „Die Mädels haben versucht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten kämpferisch und spielerisch dagegenzuhalten.“

Nach zwei Kontern lag Forstern II nach einer Viertelstunde mit 2:0 in Front. Zugleich fehlte dem TSV erneut das nötige Glück: Erst landete eine Volleyabnahme von Isabell Gmelch am Lattenkreuz, danach flog ein Distanzschuss von Sandra Mederl knapp vorbei – und zu unguter Letzt wurde der Heimelf noch ein Foulelfmeter verwehrt. Entsprechend sei das 0:3 zur Pause – nach einem Alleingang durfte Dimpflmaier einen Hattrick bejubeln (43.) – für Frehe etwas zu deutlich ausgefallen.

Als spielerisch klar schwächer stufte der Echinger Trainer die zweite Hälfte ein – wobei es zu Beginn gleich drei Buden zu bestaunen gab. So erzielte Silvana Franke – zwischen den beiden Gegentoren durch Vera Funk (55./62.) – einen schön herausgespielten Treffer zum zwischenzeitlichen 1:4 (60.). Während die Forsterner Frauen anschließend stark verteidigten, wollte dem TSV nach vorne nur noch wenig gelingen. Folglich blieb ein fragwürdiger Foulelfmeter, den Anika Aberl zum 2:5 verwandelte (89.), die einzige weitere Torchance.

Damit trennen die Echinger Kickerinnen drei Spieltage vor Schluss bereits sieben Punkte von einem Nichtabstiegsplatz. Denn: Auch im direkten Vergleich mit dem Tabellenzehnten SpVgg Röhrmoos hat die Zebras-Auswahl das Nachsehen. „Aber es ist erst vorbei, wenn‘s vorbei ist“, betont Frehe, der die abschließenden drei Partien erfolgreich gestalten möchte. Allerdings sei dies natürlich eine sehr schwere Aufgabe – zumal mit dem FC Stern München II am kommenden Sonntag um 15 Uhr die nächste spielstarke Mannschaft zu Gast ist.