Echinger Zebras rücken dem SV Dietersheim auf die Pelle

Ein Last-Minute-Tor beschert dem TSV Eching einen glücklichen Sieg. Der SV Dietersheim stolpert derweil daheim gegen Mauern.
Seit der Winterpause sind die Vereine in der Kreisklasse für einige Überraschungen gut. Dieses Wochenende erwischte es den Tabellenführer SV Dietersheim, der gegen Mauern nicht über ein 1:1 hinauskam. Mehr als die verlorenen Punkte ärgerte den Dietersheimer Trainer das harte Einsteigen des Gegners.
SV Dietersheim – SpVgg Mauern 1:1 (1:0). Es war ein komischer Abend, weil es in Dietersheim Probleme mit dem Flutlicht gab und die Spieler sich im Dunkeln aufwärmen mussten. Danach entwickelte sich ein hartes Spiel. Dietersheims Trainer Chris Schindler war selbst Opfer mehrerer Attacken und machte dem Gegner schwere Vorwürfe: „Die haben immer wieder versucht, unsere besten Spieler absichtlich zu verletzen. Das ärgert mich richtig, weil wir doch alle am Montag wieder in die Arbeit gehen müssen.“ Der Brasilianer Walace Rodrigues Viana wurde kurz vor Schluss dann auch so gefoult, dass die Partie eine halbe Stunde unterbrochen wurde und der Spieler mit dem Rettungswagen abtransportiert werden musste. Anfangs bestand Verdacht auf ein gebrochenes Bein, aber mittlerweile geht man „nur“ von gerissenen Bändern aus. Sportlich brachte Nicolas Esono Ntutum die Dietersheimer in Führung (38.) – und die Gastgeber hätten zur Pause höher führen können. Nach dem Seitenwechsel gab es Rot für Mauern (Dinarica, 47.). Aber der Gast stand in Unterzahl defensiv noch besser als zuvor. Mit einem fulminanten Freistoß besorgte Jonas Schneeweis den Ausgleich (64.).
SV Hörgertshausen – TSV Eching 2:3 (0:2). Beide Mannschaften gehören nach einem eher durchwachsenen Start inzwischen zur Spitzengruppe der Liga. Mit dem Auswärtssieg haben sich die Echinger wieder bis auf drei Punkte an den Nachbarn Dietersheim herangeschoben. In der ersten Halbzeit war der TSV auch die bessere Mannschaft – und lag durch einen Doppelpack von Daniel Amannsberger (14./41.) verdient vorne. Nach der Pause wehrte sich dann Hörgertshausen gegen die Niederlage und verdiente sich den Ausgleich. Der kam durch einen späten Doppelpack von Patrick Müller (80., 90.+3) zustande. Doch in Überzahl (Gelb-Rot: Daniel Wild, 90.+2) stürmten die Echinger noch einmal nach vorne. Und dann? Aus 30 Metern zimmerte Ahmet Kolcu den Ball in den Winkel (90.+4). „Das ist maximal bitter“, bilanzierte der Hörgertshausener Trainer Michael Tafelmaier. „Aufgrund der zweiten Hälfte hätten wir einen Punkt verdient gehabt.“ Mit einem Zähler aus zwei Spielen ist Hörgertshausen aktuell so etwas wie der Verlierer aus der Spitzengruppe.
BC Uttenhofen – SGT Istanbul Moosburg 0:1 (0:1). Der Tabellenzweite erledigte seine Hausaufgaben mit einem disziplinierten Auftritt. Istanbul ließ nur einen ernstzunehmenden Torschuss zu, während man selbst eine Handvoll Möglichkeiten hatte. Und das in einem Match, das nicht das ganz große Spektakel bot. Sinan Zorlu gelang das Tor des Tages (24.). Danach waren die Moosburger auch dem zweiten Treffer näher als Uttenhofen dem Ausgleich. SGT-Trainer Dominik Gessler war zufrieden, weil er im Vergleich zur Vorwoche eine Steigerung bei seinen Jungs gesehen habe. Klar ist aber auch, dass die Moosburger noch Luft nach oben haben.
FVgg Gammelsdorf – SV Vötting 1:0 (0:0). Die beiden Teams lieferten eigentlich einen klassischen 0:0-Kick, in dem die Gäste aus Vötting ein kleines Plus an Spielanteilen und Chancen hatten. Für die Hausherren ergab sich in der 85. Minute dann aber der geniale Moment, der die drei Punkte brachte. Benedikt Reiter lief am Torwart vorbei Richtung Eckfahne, legte per Hacke ab, und Michael Hösl vollendete den Angriff. Fazit: ein dreckiger Sieg der Gammelsdorfer. „Damit bleiben wir oben dran“, sagte FVgg-Trainer Alfons Deutinger. „Aber das bleibt nicht mehr lange so, wenn wir weiter solche Spiele machen.“ SC Freising – SV Marzling 1:1 (0:1). Am Ende konnten und mussten beide Seiten mit der Punkteteilung leben. Marzling ging durch Thomas Mäuer in Führung (16.) und versäumte es dann, bei guten Möglichkeiten einen zweiten Treffer nachzulegen. Nach der Pause gelang Oleksi Bondarenko der Ausgleich (54.). Kurz vor dem Abpfiff versemmelte der Sportclub den XXL-Matchball zum Sieg: Ein Angreifer hatte den Torwart schon umspielt und schob den Ball dann am leeren Kasten vorbei. Somit hatten beide Seiten gute Argumente, warum man eigentlich mehr als den einen Zähler hätte holen müssen. Unter dem Strich hilft die Punkteteilung den Marzlingern etwas mehr. Nach einer schwierigen Hinrunde hält das Team von Jochen Jürgens die hinteren Teams der Tabelle auf Distanz.
SV Langenbach – FC Neufahrn 1:1 (1:1). Nach gut einer Viertelstunde sah es noch nach einem Spektakel aus: Kilian Ziegltrum brachte Langenbach früh in Front (8.), Alexandru Dubinschi glich bald aus (16.). Danach wurde das Duell Vorletzter gegen Letzter aber richtig zäh. Beide Mannschaften suchten ihr Glück in langen Bällen – und das auf einem schwer zu bespielenden Platz. Somit blieb vieles Stückwerk. Beim Abpfiff kam ein Stoßseufzer aus der Langenbacher Ecke, weil Neufahrn in der Schlussphase ziemlich am Drücker war. Wäre die Partie noch ein paar Minuten länger gegangen, hätte wohl eher der FCN das goldene Tor gemacht. „Da haben wir richtig gebettelt“, sagte SVL-Coach Malte Keding. Tabellarisch haben beide Mannschaften den großen Wurf verpasst und müssen sich wohl auf einen langen Abstiegskampf einstellen. TSV Paunzhausen – SpVgg Attenkirchen abgesagt. Ein Teammitglied der SpVgg Attenkirchen hatte einen schweren Unfall. Das war der Grund dafür, dass sich beide Vereine auf die Absage der Partie geeinigt haben.