Echinger Zebras rücken dem SV Dietersheim auf die Pelle Kreisklasse von Nico Bauer · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Nico Plattenhardt vom FC Neufahrn – Foto: Michalek

Ein Last-Minute-Tor beschert dem TSV Eching einen glücklichen Sieg. Der SV Dietersheim stolpert derweil daheim gegen Mauern.

Seit der Winterpause sind die Vereine in der Kreisklasse für einige Überraschungen gut. Dieses Wochenende erwischte es den Tabellenführer SV Dietersheim, der gegen Mauern nicht über ein 1:1 hinauskam. Mehr als die verlorenen Punkte ärgerte den Dietersheimer Trainer das harte Einsteigen des Gegners. SV Dietersheim – SpVgg Mauern 1:1 (1:0). Es war ein komischer Abend, weil es in Dietersheim Probleme mit dem Flutlicht gab und die Spieler sich im Dunkeln aufwärmen mussten. Danach entwickelte sich ein hartes Spiel. Dietersheims Trainer Chris Schindler war selbst Opfer mehrerer Attacken und machte dem Gegner schwere Vorwürfe: „Die haben immer wieder versucht, unsere besten Spieler absichtlich zu verletzen. Das ärgert mich richtig, weil wir doch alle am Montag wieder in die Arbeit gehen müssen.“ Der Brasilianer Walace Rodrigues Viana wurde kurz vor Schluss dann auch so gefoult, dass die Partie eine halbe Stunde unterbrochen wurde und der Spieler mit dem Rettungswagen abtransportiert werden musste. Anfangs bestand Verdacht auf ein gebrochenes Bein, aber mittlerweile geht man „nur“ von gerissenen Bändern aus. Sportlich brachte Nicolas Esono Ntutum die Dietersheimer in Führung (38.) – und die Gastgeber hätten zur Pause höher führen können. Nach dem Seitenwechsel gab es Rot für Mauern (Dinarica, 47.). Aber der Gast stand in Unterzahl defensiv noch besser als zuvor. Mit einem fulminanten Freistoß besorgte Jonas Schneeweis den Ausgleich (64.).

SV Hörgertshausen – TSV Eching 2:3 (0:2). Beide Mannschaften gehören nach einem eher durchwachsenen Start inzwischen zur Spitzengruppe der Liga. Mit dem Auswärtssieg haben sich die Echinger wieder bis auf drei Punkte an den Nachbarn Dietersheim herangeschoben. In der ersten Halbzeit war der TSV auch die bessere Mannschaft – und lag durch einen Doppelpack von Daniel Amannsberger (14./41.) verdient vorne. Nach der Pause wehrte sich dann Hörgertshausen gegen die Niederlage und verdiente sich den Ausgleich. Der kam durch einen späten Doppelpack von Patrick Müller (80., 90.+3) zustande. Doch in Überzahl (Gelb-Rot: Daniel Wild, 90.+2) stürmten die Echinger noch einmal nach vorne. Und dann? Aus 30 Metern zimmerte Ahmet Kolcu den Ball in den Winkel (90.+4). „Das ist maximal bitter“, bilanzierte der Hörgertshausener Trainer Michael Tafelmaier. „Aufgrund der zweiten Hälfte hätten wir einen Punkt verdient gehabt.“ Mit einem Zähler aus zwei Spielen ist Hörgertshausen aktuell so etwas wie der Verlierer aus der Spitzengruppe. BC Uttenhofen – SGT Istanbul Moosburg 0:1 (0:1). Der Tabellenzweite erledigte seine Hausaufgaben mit einem disziplinierten Auftritt. Istanbul ließ nur einen ernstzunehmenden Torschuss zu, während man selbst eine Handvoll Möglichkeiten hatte. Und das in einem Match, das nicht das ganz große Spektakel bot. Sinan Zorlu gelang das Tor des Tages (24.). Danach waren die Moosburger auch dem zweiten Treffer näher als Uttenhofen dem Ausgleich. SGT-Trainer Dominik Gessler war zufrieden, weil er im Vergleich zur Vorwoche eine Steigerung bei seinen Jungs gesehen habe. Klar ist aber auch, dass die Moosburger noch Luft nach oben haben.