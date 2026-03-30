Echinger Frauen siegen trotz Chancenwucher knapp mit 1:0

Dominant und als echte Einheit aufgetreten sind die Zebras-Fußballerinnen um Magdalena Merkl (M.) im Kellerduell mit dem Tabellenletzten. Einziger kleiner Makel: Sie hätten schon frühzeitig für klare Verhältnisse sorgen können. – Foto: Lehmann

Der TSV Eching dominiert gegen Höhenrain, doch das Tor fällt erst spät. Trainer Frehe ist trotzdem zufrieden mit der Teamleistung.

Um einige graue Haare reicher ist Echings Trainer Marvin Frehe nach dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten FSV Höhenrain. Denn trotz eines „Chancenfeuerwerks“ in der zweiten Halbzeit dauerte es lange, bis der Treffer zum wichtigen 1:0 (0:0)-Sieg fiel. Unabhängig davon gebe es am Auftritt seiner Mannschaft kaum etwas auszusetzen, sagte der Coach. Zumal die Echinger Bezirksoberliga-Fußballerinnen dieses Mal „als Einheit eine tolle Leistung“ abgeliefert hätten.

Dabei dominierten die abstiegsbedrohten Zebras von Beginn an die Partie und ließen den Ball zu über 80 Prozent in den eigenen Reihen laufen. Gleichzeitig konnte die Echinger Defensive jeden Konter des FSV frühzeitig unterbinden – weshalb sich Coach Frehe nicht an eine einzige Möglichkeit für die Truppe aus Höhenrain erinnern kann.

Doch auf gefährliche Torabschlüsse der Gastgeberinnen mussten die Zuschauer ebenfalls lange warten – genauer gesagt bis zur 50. Minute. Fortan schien es lediglich eine Frage der Zeit zu sein, bis einer der zahlreichen Hochkaräter den Weg ins Tor findet. So scheiterte Anna-Lena Beer beispielsweise aus kürzester Distanz – und mit Magdalena Merkl verfehlte eine weitere TSV-Kickerin aus spitzem Winkel nur hauchdünn den Kasten. Beste Aussichten auf die längst überfällige Führung hatte auch Isabell Gmelch: Ihr Lupfer über die gegnerische Keeperin hinweg ging aber knapp vorbei.

„Wir hätten das Spiel also mindestens mit 3:0 gewinnen müssen“, sagte Frehe. Er hätte sich gewünscht, dass sein Team den Sack ein bisschen früher zumacht. „Dann wäre ich nämlich nicht so sehr gealtert.“ Letztlich sei er aber natürlich auch mit dem 1:0-Erfolg – Silvana Franke versenkte eine auf den zweiten Pfosten verlängerte Ecke (66.) – zufrieden. Immerhin verhinderte der TSV damit vor dem spielfreien Wochenende ein Abrutschen auf die Abstiegsränge.

Auf dem Sieg ausruhen dürfen sich die Zebras allerdings nicht: Am Samstag, 11. April, um 17 Uhr beginnt für die Frehe-Elf mit der Partie beim FC Oberau endgültig die heiße Phase, wobei der sechstplatzierte FCO vor allem wegen des Kunstrasens zu einem „Härtetest“ werden könnte. „Trotzdem sollte es das Ziel sein, dass wir auch da was mitnehmen.“