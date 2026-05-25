Eching siegt im Pflichtspiel - Dietersheim patzt überraschend

Der vorletzte Spieltag der Kreisklasse Donau/Isar 3 brachte dramatische Entscheidungen an beiden Enden der Tabelle. Während die SpVgg Mauern nach einer Niederlage als Absteiger feststeht, nutzte der TSV Eching den überraschenden Patzer des Verfolgers aus Dietersheim, um den Vorsprung auszubauen – muss wegen des ausstehenden direkten Duells aber am letzten Spieltag weiter um den Titel zittern.

Die FVgg Gammelsdorf feierte vor 70 Zuschauern einen verdienten Heimerfolg gegen die SG Istanbul Moosburg. Christoph Hösl erwischte einen Blitzstart und brachte die Heimelf bereits in der 4. Minute in Front. Die Gäste schüttelten den Schock schnell ab und kamen durch Mete Kapcak (26.) zum Ausgleich. Noch vor der Pause schlug Gammelsdorf jedoch zurück: Michael Hösl traf in der 40. Minute zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Simon Schneider (57.) auf 3:1. Schneider hätte den Sieg sogar noch höher gestalten können, scheiterte in der 73. Minute mit einem Foulelfmeter jedoch am glänzend reagierenden Moosburger Torwart Kansiz Semih.

In einer torreichen Begegnung vor 80 Zuschauern feierte die SpVgg Attenkirchen einen eminent wichtigen Auswärtssieg im Kampf um den Klassenerhalt. Erik Ogbebor brachte die Hausherren in der 20. Minute zunächst in Führung, ehe Justin Baumann (35.) der Ausgleich für die Gäste gelang. Nur zwei Minuten später stellte Daniel Mößner den alten Abstand wieder her und schickte Neufahrn mit einer 2:1-Führung in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste jedoch auf: Jakob Linseisen (50.) markierte den schnellen Ausgleich, bevor Matthias Kiermeier in der 64. Minute den 3:2-Siegtreffer für Attenkirchen erzielte.

Ein Spiel der extremen Kontraste vor 80 Zuschauern besiegelte das erste endgültige Schicksal im Tabellenkeller. Im Duell David gegen Goliath hielt das Schlusslicht aus Mauern lange Zeit wacker dagegen und ging mit einem torlosen Remis in die Kabine. Im zweiten Durchgang erlöste Daniel Mömkes den Tabellenführer in der 57. Minute mit dem wichtigen Führungstreffer. In der Schlussminute machte David Androsevic (90.) mit dem 2:0 alles klar. Während die SpVgg Mauern damit endgültig als Absteiger in die A-Klasse feststeht, baut der TSV Eching seine Spitzenposition vor dem großen Finale aus. Da Eching das Hinspiel in Dietersheim mit 2:1 für sich entscheiden konnte, reicht den Zebras am letzten Spieltag zu Hause bereits ein Unentschieden im direkten Duell zur Meisterschaft.

Einen herben Rückschlag im Kampf um die Aufstiegsplätze erlitt der SV Dietersheim vor 120 Zuschauern gegen den SV Vötting-Weihenstephan. In einer hart umkämpften Partie erzielte Clément Siegenthaler in der 44. Minute per Foulelfmeter das goldene Tor des Tages für die Gäste. Dietersheim rannte im zweiten Durchgang vergeblich an und schwächte sich in der Schlussphase selbst, als Alexander Schindler in der 85. Minute wegen Ballwegschießens mit der Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Vötting-Weihenstephan verteidigte den knappen Vorsprung clever bis zum Schlusspfiff. Trotz der Niederlage bleibt Dietersheim im Meisterrennen, da am letzten Spieltag das direkte Duell gegen Eching ansteht, bei dem Dietersheim mit einem Sieg aufgrund des direkten Vergleichs (Hinspiel 1:2) noch vorbeiziehen kann.

Der SV Marzling feierte vor 75 Zuschauern einen deutlichen Auswärtserfolg beim SV Langenbach. Dabei verbuchten die Gastgeber den besseren Start und gingen durch Nick Fenzl (28.) in Führung. Kurz vor der Pause bot sich Marzling die Riesenchance zum Ausgleich, doch Thomas Mäuer scheiterte in der 44. Minute mit einem Foulelfmeter am Langenbacher Keeper. Im zweiten Durchgang drehte der Gast dann richtig auf: Tobias Duffner glich in der 59. Minute per Handelfmeter aus und drehte die Partie nur sieben Minuten später mit einem verwandelten Foulelfmeter (66.) komplett. Florian Schwager (72.) erhöhte auf 3:1, ehe Robin Eichenlaub in der Nachspielzeit (90.+1) den 4:1-Endstand besorgte.

In einer ausgeglichenen Begegnung vor 170 Zuschauern trennten sich der TSV Paunzhausen und der BC Uttenhofen mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Die Heimelf erwischte den perfekten Auftakt, als Tobias Kreidler seine Farben bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung brachte. In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend im Mittelfeld. Im zweiten Durchgang belohnten sich die Gäste für ihren engagierten Aufwand: Hannes Frank erzielte in der 68. Minute den verdienten Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand.

Der SC Freising feierte einen überraschenden Auswärtssieg beim favorisierten SV Hörgertshausen und sammelte Big Points im Tabellenkeller. Die Hausherren bissen sich an der dicht gestaffelten Freisinger Defensive über weite Strecken der Partie die Zähne aus. Als vieles bereits nach einem torlosen Unentschieden aussah, schlugen die Gäste eiskalt zu: Fatih Masat erlöste Freising in der 82. Minute mit dem viel umjubelten Treffer zum 0:1-Endstand und entführte drei Punkte.