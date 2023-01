Ebrima Sowe Musu Jaiteh wechselt zum VfR Hausen Angreifer verlässt den FC Denzlingen

Der Kader des Verbandsligisten FC Denzlingen verkleinert sich weiter. Ebrima Sowe Musu Jaiteh, der in der Vorsaison noch einer der besten Torschützen der Mannschaft war, schließt sich zur Rückrunde dem Landesligisten VfR Hausen an. Dies bestätigte der FC Denzlingen der Badischen Zeitung.

In der laufenden Verbandsligasaison kam der 25-jährige schlaksige Angreifer in acht Begegnungen zum Einsatz, spielte jedoch seit Anfang Oktober keine Minute mehr für den Vorjahreszweiten. Nach Tim Lettgen und Dominik Frassica (beide FC Waldkirch), Maurice von Winkler (FC Emmendingen), Jonas Preußler und Gabriel Topka (Ziel offen) ist Musu Jaiteh bereits der sechste Abgang des FC Denzlingen in diesem Winter. Da jedoch mit Ausnahme von Lettgen kein Spieler aus dem Sextett zuletzt regelmäßig zum Einsatz kam, sehen die Denzlinger Verantwortlichen die Abgänge gelassen. Der FC Denzlingen überwintert als Tabellensiebter und möchte sich nach schwachem Saisonstart weiter verbessern.