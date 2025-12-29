Ebnoutalib zur Eintracht

Nach einem gemeinsamen Jahr trennen sich die Wege der SV Elversberg und Younes Ebnoutalib wieder. Der 22-jährige Stürmer wechselt nach einer starken Hinrunde mit sofortiger Wirkung in die 1. Bundesliga und schließt sich dort Eintracht Frankfurt an.

Ebnoutalib war im vergangenen Winter vom Regionalligisten FC Gießen an die Kaiserlinde gekommen. Im ersten Halbjahr kam er in Elversberg zunächst zu sechs Kurzeinsätzen in der 2. Bundesliga und der Relegation, im Sommer gelang dem Stürmer dann der nächste Entwicklungsschritt. In der nun beendeten Hinrunde 2025/2026 stand Ebnoutalib in jedem Pflichtspiel der SVE auf dem Platz, in der 2. Bundesliga absolvierte er dabei 13 Spiele von Beginn an und führt zur Winterpause die Torjägerliste der Liga mit zwölf Treffern an.

„Dass in Younes jede Menge Potenzial steckt, haben wir früh erkannt. Er hat das vergangene Jahr genutzt, akribisch an sich gearbeitet und sich auf hohem Niveau bewiesen. Er hat sich den Schritt in die 1. Bundesliga verdient“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. „Wir bedanken uns bei Younes für die kurze, aber sehr positive gemeinsame Zeit und wünschen ihm auf seinem weiteren Karriereweg nur das Beste