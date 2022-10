Ebner, Schriefer und Gehrwald gehören zu elitärem Kreis Die drei Niederbayern sind bei einem Sonderförderprogramm für Schiedsrichter-Talente dabei

"Es geht darum, dass wir intensiver sichten, welche jungen Talente in ganz Bayern grundsätzlich das Potenzial haben, irgendwann in den Profiligen Spiele zu leiten und diese frühzeitig zu fördern. Das heißt, dass wir die Talente zu Lehrgängen einladen, sie noch intensiver schulen und sichten und zum Beispiel auch ganz gezielt auch schon in einzelnen Spielen in höheren Spielklassen einsetzen und coachen. Am Ende geht es um eine höhere Durchlässigkeit und eine größere Dynamik in der Talentförderung“, erklärt Sven Laumer.





Dynamik gibt es aber nicht nur bei den Teilnehmern, sondern auch rund um das Kernteam. Passend zu Schulungsinhalten und dem Coachingbedarf wird auch das Team rund um das vierköpfige Kernteam aufgestockt – mit Mitgliedern aus dem Verbands-Schiedsrichterausschuss und erfahrenen Unparteiischen aus ganz Bayern.





19 TALENTE BEI PREMIERE-VERANSTALTUNG IN OBERHACHING





Am ersten dreitägigen Lehrgang in der Sportschule Oberhaching nahmen am vergangenen Wochenende 19 Talente aus allen sieben bayerischen Bezirken teil. Allesamt Unparteiische aus der Bezirksliga. "Fördern und Fordern“ könnte das Motto des Lehrgangs geheißen haben, denn neben dem für alle Schiedsrichter-Lehrgänge obligatorischen Regel- und Konformitätstests und dem Input der Experten zur professionellen Spielleitung, den Umgang mit Erfolg und Misserfolg oder auch der optimalen Kommunikation im Schiedsrichtergespann, ging es auch ganz praktisch auf dem Platz und der Tartanbahn darum, bei Intervall-Läufen mit mehreren 40-Meter-Sprints die Fitness unter Beweis zu stellen. Locker ging es dagegen in den Pausen und den Abenden zu, wo bei Gesprächen oder dem einen oder anderen Billard- oder Kickerduell der persönliche Austausch im Fokus stand.