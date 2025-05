Vor einer sicherlich wieder großen Zuschauerkulisse hofft der TSV Kastl (in Schwarz), den Traum von der Rückkehr in die Kreisklasse wahr werden zu lassen. – Foto: Rainer Rosenau

Ebnath kontra Kastl – Relegationsduell mit Derbycharakter Kreisklassen-Relegation AM/WEN - Runde 2: Die DJK möchte den Absturz in die A-Klasse verhindern, der TSV will nach drei Jahren in die Kreisklasse zurückkehren Verlinkte Inhalte Relegation KK AM/WEN DJK Ebnath TSV Kastl Fabian Federsel Johannes Reiß

Das Sportzentrum des SV Kulmain an der Jahnstraße ist am morgigen Samstag um 17 Uhr Schauplatz der zweiten Partie in Runde 2 der Kreisklassenrelegation im Spielkreis Amberg/Weiden. Gegenüber stehen sich mit der DJK Ebnath (Zwölfter der Kreisklasse West) und dem TSV Kastl (Vizemeister der A-Klasse West) zwei Verlierer des ersten Relegations-Durchgangs. Da beide Ortschaften nur exakt neun Kilometer von Kulmain entfernt liegen, kann man eigentlich von einem Nachbarduell sprechen, was erwarten lässt, dass viele Fans aus beiden Lagern den Spielfeldrand säumen und ihre „Lieblinge" unterstützen werden.

Beide Kontrahenten hoffen nach denkwürdigen ersten Entscheidungsspielen darauf, ihre „Second Chance“ zu nutzen. Die DJK blickt auf ein Match mit gleich vier Roten Karten zurück, in der sie einen 0:2-Rückstand aufholen konnte, letztlich im Elfmeterschiessen dann aber den Kürzeren zog. Der TSV musste nur einen 0:1-Rückstand aufholen, blieb nach einem nervenaufreibenden und langen „Lotteriespiel vom ominösen Punkt“ aber ebenfalls nur zweiter Sieger. Hüben wie drüben hat man die beiden Matches abgehakt. Während man beim Kreisklassisten von der Fichtelnaab hofft, dass die zuletzt vorhandene Nervosität einer höheren Konzentration weicht, wissen Mannschaft und Verantwortliche des A-Klassisten aus der 1400-Seelen-Gemeinde, dass gegenüber Match 1 eine Steigerung notwendig ist, um sich den Traum von der Rückkehr in die Kreisklasse – ihr hatte man bis 2022 angehört – zu erfüllen.





Morgen, 17:00 Uhr DJK Ebnath DJK Ebnath TSV 1960 Kastl TSV Kastl 17:00 live PUSH





„Die bittere Niederlage der ersten Runde ist verdaut. Wir erwarten eine deutlich größere Kulisse in Kulmain, da das Spiel Derbycharakter besitzt. Ich hoffe, dass dieses mal die Nervosität nicht mehr vorhanden ist. Ich schätze den Gegner sehr stark ein, vor allem in der Defensive. Wir werden erneut nicht aufgeben bis zum Schluss, hoffentlich reicht es dieses Mal, um den Klassenerhalt zu sichern“, sagt Johannes Reiß, Spielertrainer der DJK.



„Die Niederlage im Elfmeterschießen gegen die SG Püchersreuth/Floß konnten wir - auch dank der großen Unterstützung unserer Fans und Vereinsverantwortlichen - am Sonntagabend nach dem Spiel schnell verdauen. Nun geht es am Samstag in Kulmain gegen den Kreisklassisten aus Ebnath in die zweite Runde. Wir freuen uns erneut auf ein intensives Spiel und wollen natürlich als Sieger vom Platz gehen. Auch wenn wir es gegen die SG Püchersreuth bis ins Elfmeterschießen geschafft haben, wissen wir, dass wir uns steigern müssen. Dass wir das können, haben wir diese Saison bereits mehrfach gezeigt. Entsprechend zuversichtlich gehen wir in Partie und versuchen diesmal nach dem Schlusspfiff die glücklichere Mannschaft zu sein. Wir freuen uns auf ein faires Duell, welches am Samstag hoffentlich viele Zuschauer nach Kulmain locken wird“, so der Coach des TSV Kastl, Fabian Federsel.