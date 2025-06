Ebler und Pfeiffer verlassen den FCH

Die beiden U23-Spieler Joel Ebler und Jonas Pfeiffer, die viele Jahre für den FC 08 Homburg auf dem Platz standen, verlassen den Verein.

Nach 9 bzw. 6 Jahren beim FC 08 Homburg verlassen die beiden U23-Spieler Joel Ebler und Jonas Pfeiffer den Verein. Beide werden künftig nicht mehr das grün-weiße Trikot tragen und sich neuen Aufgaben widmen.

Joel Ebler kam im Sommer 2016 zum FCH und spielte zunächst für unsere A-Jugend. Nachdem der 27-Jährige in der Saison 2017/18 dem Profikader in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar angehörte, war er ab Sommer 2018 fester Bestandteil der 2. Mannschaft. Die U23 führte der Mittelfeldspieler in den vergangenen Jahren als Kapitän und Führungsspieler aufs Feld. Nach 9 Jahren und 200 Spielen für den FCH wechselt Ebler nun zum Oberligisten FV Eppelborn.

Jonas Pfeiffer spielte seit Januar 2019 für den FCH. Als damaliger U19-Kapitän wurde der 21-Jährige im Sommer 2023 in die 2. Mannschaft hochgezogen und absolvierte seither 59 Einsätze in der Schröder-Liga Saar. In der nun abgeschlossenen Saison kam Pfeiffer zudem für die Profimannschaft zu je 1 Einsatz in der Regionalliga Südwest und im Sparkassen-Pokal Saar. Auch er wird den FCH im Sommer nach über 6 Jahren verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

Der FC 08 Homburg bedankt sich bei Joel Ebler und Jonas Pfeiffer für ihre Einsatz in den vielen gemeinsamen Jahren und wünscht ihnen für ihre sportliche und private Zukunft alles Gute!

