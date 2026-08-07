Eberwein trifft bei Debüt für die Löwen – und muss Sprüche über seine Bayern-Zeit einstecken

27.07.2026, TSV 1860 München, Training – Foto: Ulrich Wagner

Michael Eberwein aus Dellnhausen ist einer der großen Namen bei 1860 München in der Regionalliga. Er sagt: „Das ist extrem hier.“

Natürlich musste die Sache irgendwann zur Sprache kommen, beim Fußball verjährt manches halt nie. Und auch wenn besagte Sache mittlerweile über zehn Jahre her ist – der Fußballfan vergisst selten etwas. Wie etwa eine rote Vergangenheit, wenn ein Spieler sich dem TSV 1860 München anschließt. Was das bedeutet, davon kann der Dellnhausener Michael Eberwein aktuell ein Lied singen. „Ein paar Sprüche gab’s natürlich schon“, gab der Angreifer im Interview mit unserer Zeitung zu. Aber die Zeit beim FC Bayern sei lange her, „da muss man zum Glück nicht mehr viel darüber reden“.

Eberwein, 30, und aufgewachsen in der schönen Hallertau, ist aktuell Teil des vielleicht spannendsten Fußballprojekts in Deutschland. Nachdem der TSV 1860, auch wegen eines Zerwürfnisses mit seinem jordanischen Investor, in arge Schräglage geraten war, starteten die Blauen in der Regionalliga Bayern komplett neu. Mit dabei: ein Schwung oftmals bekannter Spieler. Florian Niederlechner etwa ist das vielleicht prominenteste Beispiel. Und ebenso mittendrin: Michael Eberwein aus Dellnhausen nahe Au. „Es ist sehr angenehm, wieder in der Heimat zu sein“, beschreibt der 30-Jährige seine Rückkehr nach Bayern. Und: „Die Familie freut sich.“

Für Michael Eberwein ist das Engagement damit auch eine Rückkehr in die Nähe seiner fußballerischen Wurzeln. Erlernt hatte der heute groß gewachsene Offensivspieler das Fußballhandwerk beim SV Oberhaindlfing. Schnell aber erkannten viele das Talent des Burschen – so war der SE Freising seine nächste Station. Bald schon wechselte er als 14-Jähriger in die Jugend des FC Bayern, durchlief bis zur U19-Bundesliga alle Mannschaften an der Säbener Straße. Für den Profi-Traum beim Rekordmeister reichte es zwar nicht, für den vom bezahlten Fußball aber schon.

Er kickte bei Fortuna Köln, Holstein Kiel, beim Halleschen FC oder zuletzt bei der Reserve von Borussia Dortmund – bis der Anruf aus München kam. „Ich wusste, welche Wucht hinter Sechzig steckt“, gesteht Michael Eberwein, Gerade in seinem Alter sei es schon cool, so etwas erleben zu dürfen.

Und für Eberwein, der sich selbst als Spieler zwischen einem klassischen Stürmer und hängender Spitze sieht, hätte der Einstand nicht besser laufen können. Gleich im ersten Regionalligaspiel stand der Neuzugang in der Startelf und traf, sorgte beim Auswärtsmatch in Schweinfurt (2:2) für das zwischenzeitliche 1:1 der Löwen. Und jetzt? „Das ist extrem hier“, beschreibt der Dellnhausener die Aufbruchstimmung in Giesing, mit Regionalliga habe das wenig zu tun. „Wir können die Begeisterung in positive Ergebnisse umwandeln.“

Im Kader der Löwen ist Eberwein fest eingeplant. Und wer weiß: Vielleicht können weitere Tore im Löwen-Dress ja helfen, die rote Vergangenheit endgültig vergessen zu machen.