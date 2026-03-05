Ebert: »Wenn wir oben dranbleiben wollen, müssen wir gewinnen«

Für die SpVgg Jahn Forchheim um Christian Rzonsa (Nr.10) geht es gegen die SpVgg Mögeldorf um weitere wichtige Zähler im Aufstiegsrennen. – Foto: Wolfgang Zink

Die SpVgg Mögeldorf empfängt am 24. Spieltag der Landesliga Nordost mit Jahn Forchheim eines der Topteams der Liga. Während die Gäste im Aufstiegsrennen weiter Druck machen wollen, hofft der Aufsteiger zuhause auf eine Überraschung.

Das Hinspiel war jedoch eine klare Angelegenheit für die Oberfranken. Bereits früh setzte Forchheim vor heimischer Kulisse die Weichen auf Sieg. Christian Rzonsa brachte die Gastgeber in der sechsten Minute in Führung, Patrick Hoffmann erhöhte nur zehn Minuten später. Noch vor der Pause schraubten Luis Beck und Tim Basener das Ergebnis auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel gelang Luca Vitalini zwar der Ehrentreffer für Mögeldorf, doch Niklas Held stellte per Foulelfmeter den 5:1-Endstand her.

Mit dem Duell zwischen der SpVgg Mögeldorf und der SpVgg Jahn Forchheim wartet am 24. Spieltag ein spannendes Aufeinandertreffen zweier offensiv ausgerichteter Mannschaften. Die Rollen sind vor dem Anpfiff klar verteilt: Forchheim reist als Tabellenzweiter mit 46 Punkten an und hält weiter Kontakt zum Tabellenführer aus Ammerthal, während Aufsteiger Mögeldorf mit 31 Zählern im gesicherten Mittelfeld rangiert.

Die Gäste reisen mit viel Selbstvertrauen an. Am vergangenen Spieltag ließ Forchheim beim 6:0 gegen Röslau keinerlei Zweifel aufkommen. Dennoch musste sich das Team zunächst gedulden, wie Trainer René Ebert erklärt: „Gerade wenn wir zu Hause spielen, stellen sich die meisten Gegner sehr tief. Röslau ist eben mit einer Fünferkette und drei Spielern davor sehr tief gestanden. Das macht es nicht ganz so einfach.“

Phasenweise habe seine Mannschaft dabei zu ungeduldig agiert. „Wir waren ungeduldig und haben uns gegenseitig die Räume zugelaufen“, so der Ex-Bayernliga Coach. Erst im Laufe der Partie sei das Spiel besser geworden. „Von Minute zu Minute ist es dann besser geworden, und wir sind langsam auch ins Rollen gekommen.“

Die Vorbereitung bewertet der Forchheimer Coach insgesamt positiv. Neben einer weitgehend verletzungsfreien Phase habe insbesondere ein Trainingslager am Gardasee geholfen, Abläufe weiter zu verfeinern. „Ich muss sagen, ich bin mehr als zufrieden. Und wenn man das erste Saisonspiel 6:0 gewinnt, glaube ich, war es nicht allzu schlecht.“

Mit Blick auf das kommende Spiel ist die Zielsetzung klar formuliert: „Wenn wir oben dabei sein beziehungsweise dranbleiben wollen, müssen wir in Mögeldorf gewinnen.“ Gleichzeitig warnt der Ebert vor den besonderen Bedingungen: „Ich weiß aber auch, wie schwer es in Mögeldorf ist. Der Platz ist sehr eng, sie sind auch sehr heimstark.“

Personell müssen die Oberfranken allerdings kleinere Abstriche machen. „Die Umstellung vom Kunstrasen auf Rasen hat der eine oder andere Fußballer nicht allzu gut vertragen“, erklärt der 44-Jährige. „Dementsprechend werden wir am Wochenende zwar einen sehr starken Kader haben, aber nicht in Bestbesetzung auflaufen können.“

Mögeldorf: Heimstärke als Chance

Die Gastgeber wollen sich von der deutlichen Hinspielniederlage nicht beeindrucken lassen. Trainer Manuel Bergmüller blickt trotz der jüngsten Niederlage gegen Neuendettelsau optimistisch nach vorne. Dort habe seine Mannschaft lange das Spiel kontrolliert, sei jedoch unglücklich bestraft worden. „Dem 0:1 laufen wir dann lange hinterher. Machen es in der zweiten Halbzeit aber viel besser, weil endlich viel zielstrebiger.“

Der späte Gegentreffer zum 1:2 habe besonders geschmerzt. „So ist der Fußball einfach manchmal. Aber das Glück erarbeiten wir uns schon wieder“, sagt der 50-Jährige.

Die Anerkennung für den kommenden Gegner ist bei ihm dennoch groß: „Großer Respekt vor Forchheim und großen Respekt an René Ebert für die mega Arbeit, die er dort macht.“ Für ihn sei der Verein ohnehin ein klassischer Bayernligist. „Forchheim ist in meiner Welt schon immer ein Bayernligist.“

Trotz der deutlichen Niederlage im Hinspiel glaubt Mögeldorfer Aufstiegscoach an eine andere Partie diesmal. „Ganz so leicht werden wir es ihnen diesmal aber sicher nicht machen. Wir fühlen uns zuhause schon sehr wohl und können da schon für eine Überraschung sorgen.“ Zudem entspannt sich die personelle Situation wieder etwas: „Personell sieht es auch wieder besser aus, nachdem letzte Woche noch die Grippe bei uns massiv zugeschlagen hat.“

Schlagabtausch erwartet

Beide Trainer rechnen mit einer offenen Begegnung. Forchheim will mutig nach vorne spielen und seine Offensivstärke einbringen, während Mögeldorf auf heimischem Platz mit Tempo und Laufbereitschaft dagegenhalten möchte.

„Ich glaube, das wird ein offener Schlagabtausch“, sagt Ebert. „Trotzdem werden wir uns nicht verstecken, egal ob wir zu Hause oder auswärts spielen.“

Für Forchheim geht es darum, den Druck auf Spitzenreiter Ammerthal und die Verfolger Erlangen-Bruck und Münchberg hochzuhalten. Mögeldorf hingegen kann befreit aufspielen – und genau das könnte das Spiel am Ende besonders spannend machen.

Die komplette 24. Spieltag in der Landesliga Nordost:

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr SG Quelle Fürth Quelle Fürth SV Lauterhofen Lauterhofen 14:00 PUSH

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr ASV Weisendorf Weisendorf FC Eintracht Münchberg Münchberg 15:00 PUSH