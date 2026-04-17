Eberswalder Doppelschlag: Diego Lima De Mello wird zum Helden

– Foto: Franziska Lindhorst

Der heutige Auftakt zum 22. Spieltag der Landesliga Nord bot den Zuschauern ein packendes Duell, das von hoher Intensität und leidenschaftlichem Einsatz geprägt war. In einer Begegnung, in der es für beide Mannschaften um den Anschluss an das obere Tabellendrittel ging, entwickelte sich ein Schlagabtausch, der erst in der Schlussphase seine endgültige Entscheidung fand.

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Heute, 19:30 Uhr FV Preussen Eberswalde Eberswalde FC Schwedt 02 FC Schwedt 2 1 Abpfiff In einer nervenaufreibenden Atmosphäre behielt der gastgebende FV Preussen Eberswalde am Ende die Oberhand gegen den FC Schwedt 02. Die Gäste erwischten jedoch den deutlich besseren Start und setzten die Eberswalder Defensive früh unter Druck. Szymon Wierzchowski traf bereits in der 16. Minute zum 0:1 für Schwedt. Die Hausherren zeigten sich von diesem frühen Schock jedoch unbeeindruckt und bewiesen eine bemerkenswerte Moral. Die Belohnung folgte prompt: Diego Lima De Mello markierte in der 26. Minute den Ausgleich zum 1:1. Kurz vor dem Seitenwechsel krönte Diego Lima De Mello seine starke Leistung, als er in der 41. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:1 die Partie noch vor der Halbzeitpause drehte. In der zweiten Hälfte verteidigten die Eberswalder die Führung.

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In Neustadt treffen zwei Mannschaften aufeinander, die lediglich ein Punkt trennt. Der Zehnte empfängt den Neunten der Tabelle. Nach dem torreichen 4:4-Unentschieden im Hinspiel steht diesmal für beide Seiten die defensive Stabilität im Vordergrund, um den Vorsprung auf die Abstiegsränge im direkten Duell zu vergrößern.

Der Tabellenvierte aus Zepernick (46 Punkte) reist zur Eintracht nach Alt Ruppin. Die Gastgeber belegen mit 20 Punkten den elften Platz und stehen vor einer schwierigen Aufgabe gegen die drittbeste Offensive der Liga. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 5:0 für Zepernick, was die Favoritenrolle der Gäste unterstreicht.

Morgen, 15:00 Uhr SG Bornim SG Bornim FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf 15:00 PUSH

Das Tabellenschlusslicht aus Bornim (10 Punkte) empfängt den Achten aus Hennigsdorf (24 Punkte). Für Bornim wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner, und nach der knappen 1:2-Niederlage im Hinspiel ist die Mannschaft gefordert, vor heimischer Kulisse Punkte zu sammeln, um den Anschluss nicht vollends zu verlieren.

Der FSV Bernau rangiert mit 42 Punkten auf Platz vier und möchte den Anschluss an das Spitzentrio halten. Zu Gast ist der BSC Fortuna Glienicke, der mit 19 Punkten auf Rang zwölf um jeden Zähler für den Klassenerhalt kämpft. Im Hinspiel dominierte Bernau die Partie deutlich mit 6:1.

Der Tabellenvierzehnte aus Angermünde (18 Punkte) fordert den Tabellenzweiten Falkensee-Finkenkrug (46 Punkte) heraus. Während Angermünde jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg benötigt, will Falkensee seine Position als erster Verfolger des Spitzenreiters festigen. Das Hinspiel war mit einem 6:0 eine klare Angelegenheit für Falkensee.

Im Tabellenkeller kommt es zu einem direkten Aufeinandertreffen zwischen dem Vorletzten aus Zehdenick (11 Punkte) und dem Dreizehnten aus Buckow (18 Punkte). Nach dem torlosen Unentschieden im Hinspiel stehen beide Teams unter Druck, dieses Mal drei Punkte einzufahren, um die Chance auf den Ligaverbleib zu wahren.

Morgen, 15:00 Uhr Schönower SV 1928 Schönower SV SV Viktoria Potsdam SV Viktoria 15:00 PUSH