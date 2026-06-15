Ebersberger für die Bayernliga – Pollak wechselt nach Wasserburg

Ebersberger in Wasserburg: Florian Pollak spielt nun beim Bayernligisten. – Foto: JAH

Die Bayernliga Nord kennt Florian Pollak bereits, in der kommenden Saison lernt er die Südstaffel kennen. Der Ebersberger kehrt vom FC Ingolstadt II zurück in die Heimat und schließt sich dem TSV 1880 Wasserburg an, der ihn schon lange im Blick hatte

Der 21-jährige Verteidiger wurde in der Jugend beim FC Bayern München und dem FC Ingolstadt ausgebildet, wo er in der Reserve bereits 29 Bayernligaspiele absolvierte. In der abgelaufenen Saison bestritt er verletzungsbedingt nur sieben Partien, die Innstädter sind jedoch seit Jahren bekannt dafür, dass sie Spieler nach Verletzungspausen wieder aufbauen.