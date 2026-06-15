Ebersberger für die Bayernliga – Pollak wechselt nach Wasserburg

Florian Pollak verstärkt den Bayernligisten TSV 1880 Wasserburg.
Die Bayernliga Nord kennt Florian Pollak bereits, in der kommenden Saison lernt er die Südstaffel kennen. Der Ebersberger kehrt vom FC Ingolstadt II zurück in die Heimat und schließt sich dem TSV 1880 Wasserburg an, der ihn schon lange im Blick hatte
Der 21-jährige Verteidiger wurde in der Jugend beim FC Bayern München und dem FC Ingolstadt ausgebildet, wo er in der Reserve bereits 29 Bayernligaspiele absolvierte. In der abgelaufenen Saison bestritt er verletzungsbedingt nur sieben Partien, die Innstädter sind jedoch seit Jahren bekannt dafür, dass sie Spieler nach Verletzungspausen wieder aufbauen.
„Ich habe mich nach den ersten Gesprächen direkt sehr wohl und heimisch bei den Löwen gefühlt, weil ich auch aus der Nähe von Wasserburg komme. Ich freue mich sehr auf das ambitionierte Team und die neuen Herausforderungen in der Bayernliga“, sagt Pollak. Der zweikampfstarke und mannschaftsdienliche Spieler kommt in ein familiäres Umfeld – gerade das hat Pollak an Wasserburg nach seiner Zeit in Nachwuchsleistungszentren gefallen. „Sportlich und persönlich möchte ich mich weiterentwickeln und dem Team bestmöglich weiterhelfen. Ich möchte mit dem Team eine starke Saison in der Bayernliga spielen und unsere gemeinsam gesetzten Ziele erreichen.“.