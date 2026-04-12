Ebersberg verspielt 2:0-Führung gegen Siegsdorf und rettet sich zum 3:3

FB BZL Ebersberg (schwarz) LUSILAWO JONATHAN KISUNGU – Foto: Sro

Das Abstiegsduell zwischen Ebersberg und Siegsdorf glich zeitweise Kirmesboxen. Der späte Ausgleich sicherte den Gastgebern den direkten Vergleich.

Wenn zwei Abstiegskandidaten gegeneinander antreten, müssen die Zuschauer mehr mit Rumpelfußball als mit Spektakel rechnen. Gerumpelt wurde am Samstag im Ebersberger Waldsportpark schon auch, dennoch – oder womöglich deshalb – kam beim 3:3 zwischen den Gastgebern und dem TSV Siegsdorf ein mehr als unterhaltsames Remis heraus.

„Wenn man bedenkt, dass der Drittletzte gegen den Vorletzten gespielt hat, war es doch ein Spiel, das viel zu bieten hatte“, resümierte Michael Hieber. Vor allem neutrale Zuschauer kamen auf ihre Kosten, der Ebersberger Trainer hingegen hatte knapp eine Stunde große Freude an dieser Begegnung, ehe er bitter leiden musste, bevor in der Schlussphase doch noch ein Punkt gerettet wurde. „Nach 60 Minuten hätte ich nicht gedacht, dass das Spiel so kippen kann, denn wir hatten alles im Griff und hätten zur Halbzeit auch höher führen können“, haderte Hieber.

Simon Wiener hatte eine Vorlage von Felix Hoppe zum 1:0 eingeschossen (24.). Als Moritz Eglseder kurz nach der Pause nach Zuspiel von Benedikt Schmidmaier das 2:0 nachlegte, schien Ebersberg zu ganz wichtigen drei Punkten im Abstiegskampf zu kommen (49.). „Wir hätten auch das 3:0 machen können, kommen aus bester Gelegenheit aber nicht zum Abschluss“, monierte Hieber den fehlenden Killerinstinkt seiner Mannschaft. So verkürzte Samuel Anthuber nach einer Ecke (54.) und ließ die Ebersberger Sicherheit verpuffen. Nur zwei Minuten später glich Josef Wittmann mit einem sehenswerten Weitschuss in den Winkel zum 2:2 aus (56.) und Maximilian Reiter markierte nach einer weiteren Ecke die Führung für die Gäste (71.).

„Dann haben wir uns Gott sei Dank wieder gefangen, nachdem wir kurz die Linie verloren hatten“, atmete Hieber durch, denn nach Zuspiel von Maximilian Volk schob der kurz zuvor eingewechselte Severin Niedermaier zum 3:3 ins lange Eck ein (79.). „Durch den wilden Spielverlauf kamen auch etwas die Emotionen rein. Es war schade, dass der Schiedsrichter das Spiel nicht unter Kontrolle hatte. Er hat sehr wilde Entscheidungen getroffen“, kritisierte Hieber den ein oder anderen (ausbleibenden) Pfiff auf beiden Seiten. „Er war nicht mehr Herr der Lage.“

So entwickelte sich über 90 Minuten Abstiegskampf pur, der zwischenzeitlich eher an Kirmesboxen erinnerte. Durch das späte 3:3 sicherte sich Ebersberg immerhin einen Punkt und den direkten Vergleich, weshalb der Aufsteiger mit einem blauen Auge davonkam. „Das 3:3 ist für beide sowohl zu wenig als auch in Ordnung“, ordnete Hieber das Ergebnis mit einem Paradoxon treffend ein.