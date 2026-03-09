Ebersberg übernimmt rote Laterne – Niederlage im Abstiegskracher Bezirksliga Ost von Johannes Hain · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Nach Niederlage in Töging: Ebersberg ist neues Schlusslicht der Bezirksliga Ost. – Foto: Marc Marasescu

Nach der 1:2-Niederlage übernimmt der TSV Ebersberg die rote Laterne. Ein kurioses Gegentor in der Schlussminute besiegelt den Absturz.

Der Aufwärtstrend des TSV Ebersberg währte nur etwas mehr als eine Woche. Acht Tage nach dem 4:3-Sieg gegen Zorneding setzte es in Töging eine späte 1:2-Niederlage, wodurch die Mannschaft von Michael Hieber nach dem 20. Spieltag auf den letzten Tabellenplatz abrutschte. „Heute hat uns die letzte Überzeugung und der Mut gefehlt, den wir letzte Woche hatten. Wir haben es nicht geschafft, den Schwung aus dem Sieg von letzter Woche mitzunehmen. Vielleicht war dies den vielen Umstellungen geschuldet, die wir vornehmen mussten“, konstatierte Michael Hieber. Ebersberg hat zwar im Winter fünf neue Spieler verpflichtet, bereits im zweiten Rückrundenspiel war der Kader jedoch erneut am Anschlag. Zu allem Überfluss sah Adi Hasancic aufgrund einer Notbremse die Rote Karte und wird die kommenden Spiele fehlen (68.).