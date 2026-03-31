Ebersberg II kassiert Debakel – Grafing siegt knapp

Ebersberg II ging gegen Grüne Heide II unter. Grafing II gewann knapp. Die Spielgemeinschaft verlor nach gutem Start gegen Aschheim.

„Wir waren heute leider alle schlecht drauf. Es hat von vorne bis hinten nichts funktioniert“, brachte es Isuf Shabani auf den Punkt. Ebersberg II hatte zuvor eine deftige 0:5-Packung gegen den SC Grüne Heide II kassiert. Das Spiel war im Grunde bereits nach knapp einer halben Stunde entschieden. Julian Winterholler traf bereits nach zwei Minuten zum 1:0 für die Gäste, Florian Tschernutter legte in der 24. Minute nach, ehe Winterholler mit seinem Treffer zum 3:0 für klare Verhältnisse sorgte (34.). Der Tabellenvierte war den Gastgebern in allen Belangen überlegen, sodass das 4:0 durch Paul Greska (60.) und das 5:0 durch Norbert Glasner (74.) nur die logische Konsequenz waren. „Wir haben verdient verloren, aber wir müssen weitermachen. Es hilft ja nichts“, blickte Shabani bereits auf das kommende Spiel.

Der kleine Erfolgslauf der Spielgemeinschaft mit sieben Zählern aus den letzten drei Partien endete mit der Niederlage gegen Aschheim. „Wir haben toll begonnen und sind auch in Führung gegangen“, lobte Abteilungsleiter Jürgen Werner den Anfangselan und das 1:0 durch Manfred Weinhart (16.). Dann hätten sich aber Nachlässigkeiten eingeschlichen mit zwei gravierenden Fehlern bei den Gegentreffern von Martin Weiß (37.), Ahmet Yalcin (68.) und Mark Scholler (85.). „Die Jungs wissen jetzt Bescheid, was zu tun ist. Marc (Koch, Spielertrainer, d. Red.) hat dies nach dem Spiel auch klar kommuniziert.“

In einem ausgeglichenen A-Klassenspiel ging der TSV Grafing II am Sonntagnachmittag gegen den TSV Waldtrudering II als glücklicher, aber nicht unverdienter Sieger hervor. Dabei gerieten die Platzherren auf ihrem kleinen Kunstrasenfeld nach einer zu kurz abgewehrten Ecke zunächst in Rückstand. Waldtrudering machte den Ball noch einmal scharf und nach einem Lattenschuss drückte Alexander Mast den Ball zum 0:1 über die Linie (21.).

Kurz vor der Halbzeitpause konnte Grafings Kreisklassenreserve durch Ludwig Oswald ausgleichen. Dieser hatte einen Einwurf abgefangen, ging durch die unsortierte Defensive, umkurvte den Torhüter und schob zum 1:1 ein (43.). Der 2:1-Siegtreffer resultierte aus einem weiten Einwurf, den Waldtruderings Florian Horst ins eigene Tor verlängerte (68.).

„Auf dem engen Kunstrasen hatte der Gegner noch ein paar Standards, aber Zwingendes war nicht mehr dabei. Von demher war es dann auch ein verdienter Sieg“, bilanzierte Trainer Christian Heindl zufrieden nach dem Erfolg gegen den Tabellennachbarn.