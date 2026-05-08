Ebersberg gegen Rosenheim: Die Eber wittern den Klassenerhalt

Der TSV Ebersberg kann Rosenheim in große Probleme stürzen. Zorneding feiert nach Trainerchaos den ersten Sieg im Jahr 2026.

Lange sah es so aus, als hätte der Sportbund Rosenheim in dieser Saison nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Den Ebern stand hingegen das Wasser bis zum Hals. Nach gegenläufigen Wochen kann der TSV am vorletzten Spieltag der Bezirksliga Ost mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen – und Rosenheim in große Probleme stürzen.

Während Ebersberg seit sechs Spielen ungeschlagen ist, wartet der Sportbund seit sieben Partien auf einen Sieg. Der Trend spricht eindeutig für die Gastgeber, weshalb Michael Hieber der Begegnung optimistisch entgegenblickt: „Wir freuen uns auf das Spiel. Es ist hoffentlich unser letztes Heimspiel.“ Damit verdeutlicht der Coach, dass er mittlerweile wieder den direkten Klassenerhalt für möglich hält. Noch liegt Rosenheim drei Punkte vor Ebersberg, aber durch den Überraschungscoup vergangene Woche in Aschheim hat die Hieber-Elf nur noch einen Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. „Es ist bestes Wetter und wir wollen das Ambiente vor der Sommerpause genießen.“

Zugleich weiß Hieber: „Es wird darauf ankommen, dass wir die Leistung von letzter Woche bestätigen. In Aschheim war es sehr, sehr gut.“ Konkret fordert der TSV-Trainer, dass „wir wieder extrem viel investieren, dass wir extrem willig sind, Zweikämpfe zu führen und gegen den Ball zu arbeiten.“ Die willigen Eber dürfen den Gegner laut Hieber nicht unterschätzen: „Der Sportbund ist eine sehr disziplinierte Mannschaft, die eine klare Idee hat.“ Zuletzt war davon wenig zu sehen.

„Uns ist natürlich eine Riesenlast von den Schultern gefallen“, freute sich Sascha Bergmann über Zornedings 2:0-Heimerfolg im Nachholspiel gegen den SV Miesbach. Der erste Pflichtspielsieg im Jahr 2026 hat auch beim TSV-Coach für große Erleichterung gesorgt. „Diese Tatsache schwebt nun nicht mehr über uns. Das hat richtig gutgetan. Wir können mit freiem Kopf weitermachen“, blickt Bergmann optimistisch auf die nächste Aufgabe am Sonntag gegen den TSV Peterskirchen.

„Das ist ein eingeschworenes Team. Sie haben es uns in der Vergangenheit immer schwer gemacht“, erwartet Bergmann ein spannendes Duell. Während die Zornedinger (15.) als Tabellenvorletzter weiterhin mitten im Abstiegskampf stecken und den direkten Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand haben, ist auch der TSV Peterskirchen (7.) noch nicht final gerettet. „Wir brauchen mindestens genauso viel Leidenschaft und Zusammenhalt wie am Mittwoch. Da haben wir dem Druck in einem wichtigen Spiel standgehalten. Das wird uns beflügeln“, hofft der TSV-Coach auf einen selbstbewussten Auftritt seiner Mannschaft.

„Unser primäres Ziel ist es nun, den Abstand auf Tabellenschlusslicht Siegsdorf zu halten oder sogar zu vergrößern. An weiteren Rechenspielen wollen wir uns nicht beteiligen“, so Bergmann vor dem vorletzten Ligaspiel der Saison. Dass der TSV mit Sascha Bergmann und Co-Trainer Florian Heppert an der Seitenlinie in die letzten Saisonspiele gehen würde, schien vor rund einer Woche noch undenkbar.

Doch auf intensives Drängen der Mannschaft hob die sportliche Leitung die Entlassung ihrer Trainer auf. Diese enge Verbindung zwischen den Coaches und ihren Spielern könnte im Kampf um den Klassenerhalt nun möglicherweise zum entscheidenden Faktor werden.