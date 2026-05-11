 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Ebersbach und Heiningen enteilen – Geislingen bleibt am Boden

Bezirksliga Neckar/Fils: Spitzenduo gewinnt, Denkendorf und Jesingen liefern Kantersiege

von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Hartmut Mader

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
BZL Neckar/Fils
FC Frickenh.
FC Heiningen
Ebersbach/F.
FC Donzdorf

In der Bezirksliga Neckar/Fils ist die Entscheidung an der Spitze nach dem 26. Spieltag so gut wie gefallen: Der SV Ebersbach/Fils und der 1. FC Heiningen trennten sich mit einem Punkt Abstand und bauen ihren Vorsprung auf die Verfolger weiter aus. Unten droht der SC Geislingen II nach einer weiteren Niederlage endgültig abgehängt zu werden.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Oberboihingen
TSV OberboihingenOberboihing.
TSV Berkheim
TSV BerkheimTSV Berkheim
3
2
Abpfiff

Oberboihingen gewann ein spannendes Heimspiel gegen Berkheim mit 3:2. Oliver Wamsler brachte die Gäste in der 3. Minute in Führung, doch Thomas Burkhardt egalisierte bereits eine Minute später. Max Sperl erhöhte für Berkheim per Eigentor in der 34. Minute auf 2:1. Erst spät drehte Oberboihingen das Spiel: Philipp Röseke traf in der 81. Minute zum Ausgleich, ehe Luca Vochazer in der 85. Minute den Siegtreffer erzielte.

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Donzdorf
1. FC DonzdorfFC Donzdorf
TSV Weilheim/Teck
TSV Weilheim/TeckWeilheim/T.
3
0
Abpfiff

Donzdorf setzte sich souverän gegen Weilheim durch. Tim Bayer eröffnete den Torreigen in der 57. Minute, Tolunay Gedik legte in der 79. Minute nach, und Josip Škrobić besiegelte das Ergebnis in der 89. Minute. Weilheim blieb ohne Torerfolg.

Gestern, 15:00 Uhr
FV Plochingen
FV PlochingenFV Ploching.
FV Vorwärts Faurndau
FV Vorwärts FaurndauFaurndau
1
3
Abpfiff

Faurndau siegte klar in Plochingen. Tom Janik brachte die Gäste schon in der 5. Minute in Führung. Patrick Warth glich in der 64. Minute für Plochingen aus, doch Samuele Runza stellte in der 66. Minute die Weichen erneut auf Faurndau um. Janik sicherte mit seinem zweiten Treffer in der 85. Minute den Auswärtssieg.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Jesingen
TSV JesingenTSV Jesingen
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling. II
4
0
Abpfiff
+Video

Jesingen ließ Geislingen keine Chance. Philipp Haußer traf bereits in der 6. Minute, Maurice Fischer erhöhte in der 22. Minute. Timo Mader und Philipp Müller machten in der 56. und 59. Minute den deutlichen Heimsieg perfekt. Geislingen steht mit nur sechs Punkten am Tabellenende und ist in dieser Saison kaum konkurrenzfähig.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV RSK Esslingen
TSV RSK EsslingenRSK Essling.
TSG Salach
TSG SalachTSG Salach
1
4
Abpfiff

Salach gewann eindrucksvoll in Esslingen. Finn Scheuing erzielte in der 38. Minute die Führung für die Gäste. Jonas Herbst glich für Esslingen in der 52. Minute aus, doch Umut Sat stellte in der 65. Minute die Weichen wieder auf Salach. Gökdeniz Celik traf in der 86. Minute zum 3:1, Marius Nigl setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Ebersbach/Fils
SV Ebersbach/FilsEbersbach/F.
1. FC Frickenhausen
1. FC FrickenhausenFC Frickenh.
3
2
Abpfiff

Der Tabellenführer SV Ebersbach/Fils gewann zuhause knapp gegen Frickenhausen. Lars Grünenwald traf bereits in der 3. Minute, doch Endrit Duraku glich in der 11. Minute aus. Moritz Roos brachte Ebersbach in der 29. Minute erneut in Führung, und Simon Buchele erhöhte in der 56. Minute auf 3:1. Denis Köhler verkürzte in der 67. Minute noch auf 3:2, mehr war für Frickenhausen jedoch nicht drin.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Denkendorf
TSV DenkendorfDenkendorf
VfL Kirchheim/Teck
VfL Kirchheim/TeckKirchheim/T
5
1
Abpfiff

Denkendorf zeigte eine starke Leistung gegen Kirchheim. Fotios Adeneler brachte die Gäste in der 7. Minute in Front, doch Denkendorf drehte das Spiel komplett. Steffen Zahner traf in der 35. Minute, Niko Deuschle in der 38. und Mahsum Alper kurz vor der Pause in der 45. Minute. Nico Riccio erhöhte in der 62. Minute auf 4:1, Timo Müller vollendete den Kantersieg in der 73. Minute.

Gestern, 15:30 Uhr
1. FC Heiningen
1. FC HeiningenFC Heiningen
Türkspor Nürtingen 73
Türkspor Nürtingen 73Türkspor
5
0

Heiningen feierte einen ungefährdeten Heimsieg. Bent Hofele eröffnete in der 23. Minute, Alexander Meyer erhöhte in der 41. Minute. Berk Baybüyük traf in der 61. Minute zum 3:0, Meyer erzielte in der 83. Minute seinen zweiten Treffer, und Janis Lucien Ascherl setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Türkspor blieb ohne Gegenwehr.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________