Ebersbach siegt klar – Heiningen zieht nach

Am 27. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils blieben die beiden Titelanwärter SV Ebersbach/Fils und der 1. FC Heiningen ihrer Linie treu und gewannen klar. Im Keller drehte der FV Plochingen das Hinspiel-Bild um und bezwang den SC Geislingen mit 7:2. Drei Spieltage vor dem Saisonende bleibt die Titelentscheidung offen.
Es war ein Fußballabend, der alles bot, was diesen Sport so leidenschaftlich macht. Die Gäste aus Oberboihingen starteten furios: In der 13. Minute erzielte Philipp Röseke das 0:1, und noch vor der Pause erhöhte Alan Fejzuli in der 38. Minute auf 0:2. Die Sorgenfalten bei den Weilheimern wurden größer, doch die Mannschaft bewies eine Moral.
Kurz nach dem Seitenwechsel keimte Hoffnung auf, als Alperen Karaceylan in der 51. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 markierte. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer: Valentin Maier stellte in der 59. Minute mit dem 1:3 den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. In der Schlussphase entwickelte sich die Partie jedoch zu einem Krimi. Ein Mann rückte dabei besonders in den Fokus: Tim Reick leitete mit seinem Tor in der 71. Minute zum 2:3 die Aufholjagd ein und sorgte in der 82. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:3 für Jubel. Als sich alle bereits mit einem Unentschieden abgefunden hatten, schlug die Stunde von Christoph Bauer, der in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) den umjubelten 4:3-Siegtreffer für die Weilheimer erzielte.
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Ein Kellerduell, das deutlicher nicht hätte ausfallen können. Plochingen dominierte die Partie von der ersten Minute an und ließ Geislingen kaum zur Entfaltung kommen. Michele La Mendola brachte die Gäste in der 15. Minute früh in Führung, Patrick Warth legte in der 32. und kurz vor der Halbzeit in der 45. Minute nach – die Partie war zur Pause so gut wie entschieden. Nach dem Wechsel erhöhten Lucas Gehret (58.), erneut Michele La Mendola (61.) und Michael Blind (64.) auf 0:6. Die Gastgeber konnten durch Jaden Heller (66.) und Ozgur Kahlaf (73.) nur Ergebniskosmetik betreiben. Für Plochingen ist dieser 7:2-Sieg nach dem 5:0 aus dem Hinspiel ein weiterer klarer Erfolg gegen denselben Gegner. Geislingen steht mit lediglich 6 Punkten aus 27 Spielen am Tabellenende.
Berkheim überraschte zunächst mit der frühen Führung durch Oliver Wamsler in der 7. Minute – doch Heiningen ließ sich nicht beirren. Bereits drei Minuten später glich Carmelo Trumino aus. Heiningen übernahm die Kontrolle, Kevin Vincek erhöhte in der 36. Minute auf 2:1, und ein Eigentor besiegelte kurz darauf in der 38. Minute das 3:1 zur Halbzeit. Nach dem Wechsel vollendete Carmelo Trumino seine überragende Vorstellung mit Toren in der 57. und 76. Minute zum 5:1-Endstand. Mit nun 116 Toren in 27 Spielen bleibt Heiningen die mit Abstand torgefährlichste Mannschaft dieser Liga und folgt Spitzenreiter Ebersbach mit weiterhin einem Punkt Rückstand.
Ebersbach ließ beim Auswärtsspiel in Nürtingen keine Zweifel aufkommen. Simon Buchele (6.) und Laurin Zimmermann (9.) sorgten bereits in der Anfangsphase für eine komfortable 2:0-Führung. Türkspor fand kein Mittel gegen die Effizienz der Gäste. Nach der Halbzeit erhöhten Manuel Tamas (49.) und Lars Grünenwald (58.) auf 4:0, Robin Steinborn setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt zum 5:0. Ebersbach bleibt mit nun 68 Punkten an der Tabellenspitze und hat bei noch drei ausstehenden Spielen einen Punkt Vorsprung auf Heiningen. Die Titeloption liegt klar in den eigenen Händen.
Ein Unentschieden, das für beide Seiten unterschiedlich zu bewerten ist. Frickenhausen brachte sich durch Aurelio Portale in der 26. Minute in Führung, doch Denkendorf glich noch vor der Halbzeit durch Endrit Bytyqi in der 40. Minute aus. In der zweiten Hälfte fiel kein weiteres Tor. Für Frickenhausen (27 Punkte) ist der Punkt im Abstiegskampf zwar nicht wertlos, doch ein Heimsieg wäre dringend nötig gewesen. Denkendorf (36 Punkte) dagegen kann mit dem Remis leben und bleibt auf einem sicheren neunten Rang.
RSK Esslingen kam als Gast und holte verdient drei Punkte. Niklas Hannak brachte die Esslinger bereits in der 13. Minute in Führung. Kirchheim kämpfte sich zurück und glich durch Argjend Shalaj in der 34. Minute aus – ein Spielstand, der bis weit in die zweite Hälfte Bestand hatte. Dann aber schlug Lukas Aleksander Nixdorf zweimal zu: in der 78. und der 86. Minute traf er zum 2:1 und 3:1. Esslingen klettert damit auf Rang vier (49 Punkte). Kirchheim rutscht auf Rang sieben, hat inzwischen eine negative Tordifferenz und muss nach unten schauen.
Ein knappes, aber wichtiges Ergebnis im Abstiegskampf. Die TSG Salach entschied die Partie durch einen einzigen Treffer: Max Weber traf in der 70. Minute zum 1:0-Endstand. Für Salach (40 Punkte, Rang 8) bedeutet der Sieg weiteren Abstand zur Gefahrenzone. Jesingen hingegen steckt tief im Abstiegssumpf: Mit nun 24 Punkten aus 27 Spielen und einer Tordifferenz von minus 20 ist die Lage bedrohlich. Die Mannschaft teilt sich Rang 14 mit dem punktgleichen FV Plochingen – der Kampf um den Klassenerhalt geht in die heiße Phase.
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