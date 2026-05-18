Ebersbach siegt klar – Heiningen zieht nach

Es war ein Fußballabend, der alles bot, was diesen Sport so leidenschaftlich macht. Die Gäste aus Oberboihingen starteten furios: In der 13. Minute erzielte Philipp Röseke das 0:1, und noch vor der Pause erhöhte Alan Fejzuli in der 38. Minute auf 0:2. Die Sorgenfalten bei den Weilheimern wurden größer, doch die Mannschaft bewies eine Moral.

Kurz nach dem Seitenwechsel keimte Hoffnung auf, als Alperen Karaceylan in der 51. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 markierte. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer: Valentin Maier stellte in der 59. Minute mit dem 1:3 den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. In der Schlussphase entwickelte sich die Partie jedoch zu einem Krimi. Ein Mann rückte dabei besonders in den Fokus: Tim Reick leitete mit seinem Tor in der 71. Minute zum 2:3 die Aufholjagd ein und sorgte in der 82. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:3 für Jubel. Als sich alle bereits mit einem Unentschieden abgefunden hatten, schlug die Stunde von Christoph Bauer, der in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) den umjubelten 4:3-Siegtreffer für die Weilheimer erzielte.