Ebersbach gewinnt 5:3, Türkgücü und Blaustein siegen, Hohentengen top

– Foto: SC Türkgücü Ulm

In einer von Taktik und defensiver Disziplin geprägten Begegnung behielt der SC Türkgücü Ulm am Ende die Oberhand. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld. Das entscheidende Tor fiel schließlich in der 55. Minute, als Ismail Demiray zum 1:0 einnetzte. In der verbleibenden Spielzeit warfen die Gäste zwar noch einmal alles nach vorne, bissen sich aber am sicher stehenden Abwehrbollwerk der Ulmer immer wieder die Zähne aus. Türkgücü verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft bis zum erlösenden Schlusspfiff und sicherte sich so drei wertvolle Zähler.

In Offenhausen bekamen die Zuschauer eine Partie zu sehen, die vor allem durch eine starke erste Halbzeit der Gäste aus Blaustein geprägt war. Der TSV agierte von Beginn an zielstrebig und belohnte sich bereits in der 16. Minute, als Mark Ruckgaber einen Foulelfmeter zur Führung verwandelte. Blaustein blieb am Drücker und erhöhte kurz vor dem Seitenwechsel durch Marius Veith (40.) auf 0:2, was die Hausherren sichtlich unter Druck setzte. Nach dem Wiederanpfiff kam Offenhausen jedoch mit viel Energie zurück auf den Platz und schöpfte neue Hoffnung, als Pavle Grgic in der 60. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 gelang. In einer packenden Schlussphase drängte die Heimelf auf den Ausgleich, doch die Blausteiner Defensive bewies Nervenstärke und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

In Hessigheim entwickelte sich vor 100 Zuschauern eine packende Begegnung, in der die Gäste vom SV Germania Bietigheim letztlich die Oberhand behielten. In der 31. Minute markierte Jan Sonntag die 0:1-Führung für den SV Germania. In der 61. Minute bewies Jan Sonntag bewies einmal mehr seine Torjäger-Qualitäten und baute den Vorsprung mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 0:2 aus. Trotz dieses herben Rückschlags bewies die Heimelf eine beachtliche Moral und gab sich zu keinem Zeitpunkt auf. Die Bemühungen wurden in der 70. Minute belohnt, als Danilo Riccetti zum viel umjubelten Anschlusstreffer einnetzte und die Hoffnung auf eine späte Wende im Stadion neu entfachte. Diese Hoffnung währte jedoch nur acht Minuten. In der 78. Minute sorgte Livio Falco für die endgültige Entscheidung, als er einen Angriff erfolgreich zum 1:3 abschloss. In der Schlussphase verteidigte die Germania den Vorsprung.

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Bezirksliga Neckar/Fils

In Plochingen entwickelte sich eine Begegnung, die nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase innerhalb weniger Minuten deutlich an Fahrt aufnahm. Der TSV RSK Esslingen bewies dabei nach einer halben Stunde eine hohe Effektivität und setzte die Hausherren mit einem Doppelschlag unter Druck. Lasse Prömel markierte in der 32. Minute den Führungstreffer für die Gäste, woraufhin Finn Scheuing nur zwei Minuten später in der 34. Minute auf 0:2 erhöhte. Die Plochinger zeigten sich von diesem schnellen Rückstand jedoch unbeeindruckt und fanden fast postwendend eine Antwort. Lucas Gehret erzielte in der 37. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2, was die Spannung für den weiteren Verlauf der Partie hochhielt. In der zweiten Halbzeit bemühte sich die Heimelf um den Ausgleich, doch die Entscheidung fiel schließlich in der 75. Minute. Erneut war es Lasse Prömel, der mit seinem zweiten Tor des Tages den 1:3-Endstand besiegelte und damit die drei Punkte für Esslingen sicherte. ---

In Ebersbach bekamen die Zuschauer ein außergewöhnliches Torfestival zu sehen, bei dem insgesamt acht Treffer fielen. Die Heimmannschaft erwischte einen Start nach Maß und legte durch Moritz Roos (10.) und Lars Grünenwald (11.) bereits früh eine 2:0-Führung vor. Donzdorf verkürzte kurz vor der Halbzeitpause durch Tolunay Gedik (41.) auf 2:1, doch unmittelbar nach dem Seitenwechsel schlug Ebersbach zurück. Jozef Kqiraj verwandelte in der 49. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1, bevor Artur-Phillip Glikman nur zwei Minuten später in der 51. Minute auf 4:1 erhöhte. Als Finn Munz in der 82. Minute das 5:1 markierte, schien die Begegnung vorzeitig entschieden zu sein. Die Schlussminuten entwickelten sich jedoch noch einmal äußerst turbulent, da der 1. FC Donzdorf eine späte Aufholjagd startete. Patrick Gaugel (84.) und Luca Bundschu (86.) verkürzten innerhalb kürzester Zeit auf 5:3, doch am Ende reichte dieser Endspurt nicht mehr aus, um den Heimsieg des SV Ebersbach/Fils zu gefährden.

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Bezirksliga Oberschwaben

Ein knappes 1:0 gab es beim Nachholspiel in Uttenweiler. Die SG Ringschnait setzte sich durch den Treffer von Patrick Rehm (17.) durch und verkürzte damit den Rückstand zum Führungsduo auf vier Punkte. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---

In Hohentengen gab es eine Machtdemonstration der Hausherren, die bereits nach weniger als 20 Minuten für klare Verhältnisse sorgten. Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Fabian Baur bereits in der ersten Spielminute zur Führung traf. Bad Saulgau wirkte von diesem frühen Rückschlag überrumpelt. Manuel Sommer erhöhte in der 13. Minute auf 2:0, bevor Yannick Ender nur fünf Minuten später einen Foulelfmeter (18.) unterbrachte. Den endgültigen K.-o.-Schlag versetzte erneut Fabian Baur in der 19. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 4:0. ---

In einer intensiv geführten Auseinandersetzung setzte sich die SG Ertingen/Binzwangen durch. Lange Zeit begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe und schenkten sich in den Zweikämpfen keinen Zentimeter Boden. Den psychologisch wichtigen Führungstreffer für die Gäste markierte Justin Ezewele in der 39. Minute, was den Spielverlauf der zweiten Halbzeit maßgeblich beeinflusste. Blönried/Ebersbach drängte auf den Ausgleich, doch die Defensive der Gäste agierte äußerst aufmerksam und diszipliniert. René Recker machte in der 92. Minute machte den 2:0-Auswärtssieg perfekt.

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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern