Ebersbach erklimmt den Thron: Wachablösung an der Tabellenspitze Bezirksliga Neckar/Fils: Ein knapper Erfolg im Gipfeltreffen verändert die Hierarchie in der Bezirksliga. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hartmut Mader

Die Spannung in der Bezirksliga Neckar/Fils erreichte am 23. Spieltag ihren vorläufigen Höhepunkt. In einem Spieltag, der von dramatischen Wendungen und einer Wachablösung an der Spitze geprägt war, kämpften die Teams mit Leidenschaft um jeden Meter Boden. Während das direkte Duell um die Meisterschaft die Massen elektrisierte, fielen auf den anderen Plätzen zahlreiche Tore, die sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Tabellenkeller für neue Vorzeichen sorgten.

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In Nürtingen untermauerten die Hausherren ihre Ambitionen mit einer konzentrierten Offensivleistung. Yunus Sencay avancierte zum Mann des Tages, als er bereits in der 13. Minute den Treffer zum 1:0 erzielte. In der 34. Minute baute er die Führung auf 2:0 aus und sorgte kurz nach dem Seitenwechsel in der 47. Minute mit seinem dritten Tor zum 3:0 für die Vorentscheidung. Dem FV Plochingen gelang in der 55. Minute durch Michael Blind lediglich der Anschlusstreffer zum 3:1-Endstand.

In einer umkämpften Begegnung teilten sich der 1. FC Frickenhausen und der Tabellendritte aus Donzdorf die Punkte. Die Mannschaften trennten sich nach Ablauf der regulären Spielzeit mit einem 2:2-Unentschieden, wodurch beide Vereine jeweils einen Zähler in der Tabelle verbuchen konnten.

Das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen hielt, was es versprach, und bot taktische Disziplin auf höchstem Niveau. In einer Partie, in der Kleinigkeiten entschieden, behielt der SV Ebersbach die Oberhand. Das goldene Tor erzielte Simon Buchele in der 49. Minute zum 1:0. Dieser Treffer reichte den Gastgebern, um den bisherigen Spitzenreiter niederzuringen und selbst die Führung im Klassement zu übernehmen.

Der VfL Kirchheim feierte gegen das Tabellenschlusslicht ein wahres Schützenfest. Argjend Shalaj eröffnete in der 11. Minute zum 1:0 und erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Manuel Lisac legte in der 27. Minute das 3:0 nach, ehe Mostapha Zaher in der 29. Minute kurzzeitig auf 3:1 verkürzte. Die Antwort folgte prompt durch Viktor Ribeiro, der in der 30. Minute zum 4:1 traf. Tom Kirschmann schraubte das Ergebnis noch vor der Pause in der 33. Minute auf 5:1. In der zweiten Halbzeit machten Manuel Lisac in der 50. Minute mit dem 6:1 und Argjend Shalaj in der 70. Minute mit dem 7:1-Endstand den deutlichen Heimsieg perfekt.

Esslingen präsentierte sich in Weilheim äußerst effektiv und sicherte sich drei verdiente Punkte. Niklas Hannak brachte die Gäste in der 18. Minute mit 0:1 in Führung, woraufhin Timon Kogios in der 21. Minute zum 0:2 nachlegte. Noch vor der Pause erhöhte erneut Niklas Hannak in der 36. Minute auf 0:3. Nach dem Seitenwechsel baute Paul Spengler die Führung in der 51. Minute auf 0:4 aus. Weilheim gelang in der 74. Minute durch Jannick Hoyler nur noch der Ehrentreffer zum 1:4.

In Berkheim erlebten die Zuschauer eine Partie mit außergewöhnlicher Dramatik in der Nachspielzeit. Nils Müller traf in der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45'+4) zum 1:0 für die Hausherren. Jesingen konterte jedoch noch vor dem Pausenpfiff in der 45'+7 Minute durch Antonio Carfagna mit dem 1:1. Im zweiten Durchgang brachte Oliver Wamsler Berkheim in der 71. Minute erneut mit 2:1 in Front. Den Schlusspunkt setzte Sebastian Franken in der siebten Minute der Nachspielzeit (90'+7) mit dem Treffer zum 3:1-Endstand.

Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams in Denkendorf, bevor die Gäste in der Schlussphase eiskalt zuschlugen. Thomas Burkhardt erzielte in der 87. Minute den Führungstreffer zum 0:1. In der 90. Minute machte Valentin Maier mit dem Tor zum 0:2 alles klar und sicherte Oberboihingen damit den Auswärtssieg.