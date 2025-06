Eberhardsberg: 6 Neue, 1 Rückkehrer & Verstärkung fürs Trainerteam

Die DJK Eberhardsberg sieht der neuen Spielzeit 2025/26 in der Kreisliga Passau mit großer Vorfreude entgegen. Grund für den Optimismus der Borussen, die in der abgelaufenen Saison lange ganz vorne im Aufstiegsrennen mitmischten, auf der Zielgerade aber abreißen lassen mussten: Insgesamt sechs Neuzugänge kann der Verein aus der Ortsteil der Gemeinde Büchlberg in seinem Kader begrüßen. Außerdem wird Roland Samer, zuletzt Co-Trainer beim SV Hutthurm, das Trainerteam erweitern und die beiden spielenden Coaches Manuel Karl und Nikola Vasic als Linientrainer unterstützen. Darüber hinaus wird Martin Rottler nach einem Jahr beim Nordost-Landesligisten Baiersdorfer SV, wo der 25-Jährige immerhin 13 Mal zum Einsatz gekommen war, zumindest punktuell wieder zur Verfügung stehen. Konkret wird abgewägt werden müssen, wann genau er aufgrund seines Studiums auflaufen wird können.

Die DJK sieht sich durch die personellen Maßnahmen bestens gewappnet für die neue Spielzeit: "Wir sind qualitativ sehr gut aufgestellt und freuen uns auf eine spannende Saison mit einer gesunden Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern. Ziel ist e, so schnell wie möglich die 35 Punkte zu knacken und sich sportlich weiterzuentwickeln. Auch unsere "Zweite" geht mit neuer Motivation in die Saison und spielt wieder in der Reserve. Sebastian Rudat übernimmt die Verantwortung. Ziel ist ein solider Neuaufbau mit viel Teamgeist und Freude am Fußball."