Eber sind „endlich“ Meister – „Ich vergönn's ihnen von Herzen“

Als Schiri Jonathan Wagner die Kreisliga-Partie im Ebersberger Waldstadion abpfiff, fiel Eber-Coach Michael Hieber „ein Hinkelstein vom Herzen“. Das 2:0 (0:0) über den FC Anzing-Parsdorf war das Sahnehäubchen auf eine „extrem engagierte Saison meiner Jungs“. Der Dreier machte vor mehr als 400 Zuschauern den Sack zu und die Ebersberger zum Kreisligameister in der Gruppe 3 (München). Die Kreisstädter sind nach dem Abstieg 2020 also zurück in der Bezirksliga.