🗣: Eber glücklos – Peterskirchen enttäuscht – SBR & Töging positiv

Nach dem Kreisliga-Titel startet der TSV Ebersberg unter Michael Hieber (l.) mit zwei Niederlagen gegen vermeintliche Top-Teams in die Saison. Nun warten mit Forstinning und Töging die nächsten Brocken. (Archivfoto) – Foto: Stefan Rossmann

Robert Berg sieht den FC Töging nach dem 4:1-Erfolg gegen Rosenheim auf einem guten Weg. Trotz der Pleite zieht auch SB-Coach Patrick Zimpfer etwas Gutes aus dem Spiel. Die Moral nach dem Rückstand macht Hoffnung. Ebersberg drängt Dorfen an den Rand einer Niederlage, dem TSV fehlt aber in den entscheidenden Situationen die Kaltschnäuzigkeit. Die ersten Reaktionen zum 2. Spieltag der Bezirksliga Ost.

Robert Berg, Trainer des FC Töging: »Wir haben den Zuschauern ein sehr gutes Spiel geboten, als Mannschaft gut gearbeitet und super herausgespielte Tore erzielt. Der Sieg geht auch in dieser Höhe voll in Ordnung. Das hat heute schon richtig nach Fussball ausgesehen und die Mannschaft wächst immer mehr zusammen. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber auch personell absolut am Limit. Wir freuen uns aber schon auf die schwierigen nächsten Wochen. Ab sofort liegt der Fokus erstmal voll auf Holzkirchen.« Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Wir sind in den ersten 15 Minuten sehr gut ins Spiel gekommen und hatten auch die ersten beiden Torchancen – einmal laufen wir halb links auf den Torwart zu und hätten mit etwas Glück den Ball auch reinmachen können, die zweite Möglichkeit, als wir einen Ball quer reinbringen. Mit zunehmender Spieldauer in der ersten Halbzeit haben wir dann aber Druck von Töging bekommen. Auch wenn sie nicht überragend gespielt haben, merkt man doch, dass sie eine unfassbare Qualität in ihren Reihen haben. Wir sind ehrlich gesagt nur schwer mit den langen Bällen auf Karlo Jolic klargekommen und hatten da wenig Zugriff, was dazu geführt hat, dass wir innerhalb von 15 Minuten drei Gegentore kassiert haben – auch durch individuelle Fehler von uns. In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft dann eine tolle Reaktion gezeigt. Nach ein paar Umstellungen sind wir besser ins Spiel gekommen, haben aber noch ein weiteres Gegentor nach einem Standard kassiert, den wir schlecht verteidigt haben. Danach hatten wir aber mehr vom Spiel, Töging hat sich weit zurückgezogen, und wir haben verdient noch ein Tor gemacht. Auch wenn das am Ende nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, war die zweite Halbzeit für die Moral sehr wichtig. Uns ist bewusst, dass Töging mit den aktuellen Verstärkungen nicht unsere Kragenweite ist – das war für uns ein Bonusspiel. Jetzt stehen zwei Heimspiele gegen Miesbach und Waldperlach an, in denen wir unbedingt punkten wollen. Letztlich schauen wir nach vorne.«

TSV Ebersberg verzweifelt an Dorfener Keeper: »Hält einige Chancen überragend«