Beim FC Norden steht ein weiterer Abgang fest. Janto Kosin wird den Verein nach seiner Zeit in Norden verlassen und künftig für den SV Leezdorf auflaufen. Damit endet für ihn ein Abschnitt, in dem er den FC Norden mit großem Einsatz, Teamgeist und hohem Engagement vertreten hat.

Der Verein bedankt sich ausdrücklich für die Leistungen und den Einsatz, den Kosin im Trikot des FC Norden gezeigt hat. Sowohl sportlich als auch menschlich war er Teil der Mannschaft und trug zum gemeinsamen Weg in dieser Zeit bei. Für seinen weiteren sportlichen und privaten Weg wünscht der FC Norden ihm alles Gute, viel Erfolg und vor allem Gesundheit.

Mit dem Wechsel von Janto Kosin zum SV Leezdorf schließt sich zudem ein weiterer Spieler dem gleichen neuen Verein an. Bereits zuvor stand fest, dass auch Timon Lüpkes den FC Norden verlassen hat und ebenfalls zum SV Leezdorf wechselt. Damit verliert der FC Norden zwei Spieler, die in ihrer Zeit für den Verein wichtige Beiträge geleistet haben.