Ebbinghaus: "Alle Jungs ziehen sehr gut mit"

Die vergangene Saison war ein regelrechtes Auf und Ab für die Zweitvertretung vom TuS Germania Kückhoven. Die Spielzeit wurde auf dem elften Platz, einem direkten Abstiegsplatz, beendet. Durch den Rückzug vom FC Borussia Hückelhoven II stieg die Mannschaft von Chris Ebbinghaus trotzdem nicht ab. In der kommenden Spielzeit soll der Klassenerhalt dann ohne fremde Hilfe erreicht werden.

Nur acht Punkte holte die Germania in der Hinrunde. In der Rückrunde waren es nur vier Zähler mehr. Eine schwierige Saison endete mit 20 Punkten und 34 erzielten Treffern (schlechtester Wert der Liga) auf einem direkten Abstiegsplatz. Durch fremde Hilfe feierte der TuS schlussendlich doch noch den Klassenerhalt. Mittelfeldspieler Ebbinghaus blickt zurück auf das vergangene Jahr und schaut zugleich in die Zukunft.

Ebbinghaus agierte selbst in 17 Partien in denen er zwei eigene Treffer beisteuerte. Bei der Zweitvertretung wurde zudem auf eine mögliche Unterstützung aus dem ersten Team gehofft. Dieses hatte allerdings eigene Probleme. "Hinzu kam natürlich auch noch das sportliche Tief der ersten Mannschaft. So konnte man im gesamten Saisonverlauf kaum auf nennenswerte Unterstützung von oben zurückgreifen. Im Saisonendspurt hatte man dann wieder alle Mann man Start und mit Eric Wiktorski einen sehr wichtigen Spieler mit dabei und war eingespielter" erklärte er.

"Unterm Strich können wir aufgrund des Klassenerhalts noch zufrieden sein mit der Saison. Auch wenn es am Ende glücklich war, da Hückelhoven zurückgezogen hatte, hat sich die Mannschaft den Klassenerhalt verdient. Nach einer sehr schwachen Hinrunde, hat man sich in der Rückrunde erheblich gesteigert und den Klassenerhalt hart erarbeitet" sagte der 34-Jährige. Weiter führte er aus: "Die Hinrunde verlief aufgrund von einigen Verletzungen und Ausfällen sehr unglücklich. Wir hatten im Prinzip keine Stammelf, jedes Spiel lief quasi eine andere Truppe auf. Und Spieler mussten auf für Sie ungewohnten Positionen aushelfen. So kann man sich dann auch nicht einspielen."

Vorbereitung läuft auf Hochtouren

Seit einigen Wochen läuft nun schon die Arbeit für die kommende Saison und Kückhoven verzeichnete sowohl in den Testspielen, als auch in der Kaderplanung, Erfolge. "Die Vorbereitung begann am 18. Juli. Wir trainieren dreimal die Woche und haben am Wochenende meistens noch ein Testspiel. Die Beteiligung mit durchschnittlich 15 Mann ist sehr gut, obwohl wir uns in der Urlaubszeit befinden. Alle Jungs ziehen sehr gut mit und haben Bock auf die neue Saison. Das hat man von Anfang an gemerkt. Nach dem Klassenerhalt ist nochmal ein Ruck durch die Mannschaft gegangen", verriet der Teammanager. Er fügte hinzu: "In der kurzen Sommerpause haben sich die Jungs alle selbstständig mit diversen Laufeinheiten fit gehalten. Dies zeigt, dass man in der nächsten Saison von Anfang an da sein möchte."

In den vier Testspielen holte der C-Ligist zwei Siege, ein Unentschieden und musste zeitgleich nur eine knappe Niederlage verkraften. In zwei dieser Freundschaftsduelle war auch der Angreifer Marcell Kuschel aktiv. "Wirkliche Neuzugänge haben wir keine zu verzeichnen. Wir konnten jedoch unseren jahrelangen Torjäger Marcell Kuschel für zumindest diese Saison nochmal reaktivieren. Wie viele Spiele, aufgrund seiner Schiedsrichter Funktion, er allerdings machen kann, wird man sehen. Mit seiner Erfahrung und seinem Torriecher wird er uns auf jeden Fall verstärken", erklärte Ebbinghaus.

Trotz der schwierigen Saison blieb die Vereinsführung, sowie die Mannschafft, entspannt und allen voran positiv. Dabei sind Ebbinghaus einige Akteure im Gedächtnis geblieben. "Ich würde sagen, dass die ganze Mannschaft noch enger zusammen gerückt ist. Zu keinem Zeitpunkt in der vergangenen Saison gab es Unstimmigkeiten oder schlechte Stimmung innerhalb des Teams. Alle ziehen an einem Strang. Wenn man jemanden gezielt loben kann, dann sind es unsere zwei A-Jugendlichen Mats Franke und Janek Skawinski, die in der Rückrunde zu uns gestoßen sind. Die beiden Jungs haben sich perfekt ins Team integriert und man merkt jetzt schon eine Weiterentwicklung im Vergleich zu den ersten Einheiten im Seniorenbereich" erzählte der Mittelfeldspieler.

Doch nicht nur die Jugendspieler sind dem Teammanager positiv aufgefallen. "Ebenso im Laufe der Rückrunde dazugestoßen sind Jeremie Thönnißen und Simon Schütt. Beide haben vorher noch nie im Verein gespielt. Auch die beiden Jungs haben sich super integriert und nochmal einen großen Sprung nach vorne gemacht. Zu guter Letzt ist auf jeden Fall noch unser Torwart Pascal Raberg zu erwähnen, welcher in der Rückrunde wieder reaktiviert werden konnte. Er war der wichtige sichere Rückhalt in der Rückrunde, der uns mit zum Klassenerhalt geführt hat", verriet er.

Ein anderes Gesicht zeigen

Nach der vergangenen enttäuschenden Spielzeit will die Germania zeigen, dass sie in diese Liga gehört und den Ligaverbleib aus eigenen Stücken erreichen. Das Ziel dabei ist deutlich. "Ganz klar steht erstmal der Klassenerhalt im Fokus. Diese Saison wollen wir vor allem von Anfang an da sein und nicht die komplette Hinrunde verschlafen. Ich denke, wenn wir den Schwung aus dem Saisonendspurt und der bisherigen Vorbereitung mitnehmen ist auch ein Mittelfeldplatz möglich. Wichtig, dabei ist natürlich immer, dass wir keine verletzungsbedingten Ausfälle haben", erklärte der 34-Jährige.

Allerdings wird es im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht leichter in der Kreisliga C. Neben den Absteigern aus der B-Liga lauern weitere Vereine auf den direkten Aufstieg. Ebbinghaus sieht da klare Favoriten für den ersten Rang: "Meisterschaftsfavoriten sind in erster Linie natürlich die B-Liga Absteiger Gerderath, Helpenstein III und Schwanenberg II. Es ist abzuwarten, ob die Teams wie Granterath vielleicht auch diese Saison oben angreifen werden."

Ebbinghaus und seine Mannschaft wollen von Beginn an zeigen, dass sie aus ihren Fehlern des vergangenen Jahres gelernt haben. Ob die Truppe schlussendlich den Schwung aus den Testspielen und der Vorbereitung mit in die Saison nehmen kann, bleibt abzuwarten.