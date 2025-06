Ebbes Tippspiel: Die Spendenschecks sind überreicht 5.000 Euro für den guten Zweck kommen bei der Fupa-Kooperation zusammen

Damit hatten Christian Schmell und Christian Schäfer, Gewinner der Saison 2021/22, das Nachsehen. Eine Top-Ten, die nur zwölf Punkte auseinander lag, brachte Spannung bis zum letzten Spieltag. Und Sagel den Gewinner-Scheck. Wobei es zwei Schecks sind, die er selbst an die Empfänger überreicht hat. Denn bei dem von Thomas Eberhardt in Kooperation mit Fupa Rheinhessen organisierten Tippspiel wird der gesamte Gewinn vom Sieger gespendet.

2.000 Euro konnte Schäfer einst für den guten Zweck verteilen. Seither brachten immer mehr Mitspieler und Sponsoren Jahr für Jahr 1.000 Euro mehr auf die Waage. Daher hatte Sagel nun 5.000 Euro zur Verfügung, die er auf zwei Empfänger verteilt hat. 3.000 Euro hat die Pädiatrische Gastroenterologie am Universitätsklinikum Heidelberg erhalten, 2.000 Euro gingen an den JFV Rhein-Hunsrück.

„Mit der Kinderklinik in Heidelberg habe ich positive Erfahrungen gemacht“, berichtet der Familienvater, „die leisten da richtig gute Arbeit.“ Zudem wollte der selbst erklärte „Fußballverrückte“ gern etwas für die Jugendarbeit in seiner Heimat machen. Sagel war einst Jugendtrainer bei Hassia Bingen, wo auch seine beiden Söhne gespielt haben. David, der jüngere, war dort Eberhardts Schützling. Emilio ist zuletzt vom 1. FC Kaiserslautern in die C-Jugend des JFV Rhein-Hunsrück gewechselt. „Die stärksten Jungs bei uns gehen alle zum JFV“, erzählt Sagel, „und viele wechseln von dort in NLZs.“