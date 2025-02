Easy-Peasy-Sieg für VfL Holsen gegen VfL Klosterbauerschaft

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 09.02.2025 14.30 Uhr

Austragungsort: Bünde

Wettbewerb: Kreisliga A

Spieltag: 14

Spielbericht: VfL Holsen gegen VfL Klosterbauerschaft 6:0 (4:0)

Bünde. Der Ausflug der Klosterbauerschafter auf den Bünder Sportplatz Holsen am Sonntag endet entehrend. Gleich sechs gegnerische Treffer schlugen ein.

Noch keine sechs Minuten sind gespielt, da liegt der Ball bereits in den Maschen: Yurii Cherkas landet den ersten Treffer und verschafft den Hausherren nur kurz nach Anpfiff die Oberhand. Das zweite Tor lässt nicht lange auf sich warten: Diesmal setzt Fabian Schneider die Kugel ins Netz. Der Siegeszug der Holsener bricht nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkt das Team von Trainer Luigi Di Bella im gegnerischen Tor. Yurii Cherkas trifft in Minute 32, Nusret Sarialtin in Minute 36 und Fabian Schneider in Minute 48. Es steht 5:0 für den VfL Holsen.

Zeit zum Luftholen bleibt kaum, da kickt Marc Schendzielorz den Ball mit einem Strafstoß erfolgreich hinter die gegnerische Linie und kann den Abstand zum 6:0 vergrößern. Damit ist der Sieg der Holsener gesichert (51).

Die Aufstellungen: VfL Holsen - VfL Klosterbauerschaft

VfL Holsen: Leon Quirin (28), Marc Schendzielorz (7), Niklas Jaschke (5), Jannis Wippermann (15), Yurii Cherkas (19), Fabian Schneider (11), Nico Szyska (2), Yannic Meierebert (22), Jan-Wilhelm Klei (8), Yasin Can (21), Nusret Sarialtin (10)

VfL Klosterbauerschaft: Tobias Pohl (17), Renee Terbeck (43), Daniel Bei der Kellen (2), Florian Stockhecke (8), Philipp Struthoff (4), Alexandre Somi Francisco Yamba (11), Jonas Ueckermann (32), Hasib Ahmadi (10), (99), Justin Malarski (29), Anton Kubrak (20)

Schiedsrichter: Wilhelm Hackl (Bielefeld)

Assistent: Stefan Ransiek

Assistent: Veith Wüllner



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.