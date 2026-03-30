E-Mobilität trifft Amateurfußball: AVP und BYD starten Offensive von Manuel Kirchberger · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

BYD fährt in Niederbayern vor: Weltmarke landet beim AVP AUTOLAND! – Foto: FuPa

Wenn zwei Schwergewichte ihrer Branche gemeinsame Sache machen, dann herrscht Aufbruchstimmung. Bei der Auftaktveranstaltung unseres Partners AVP AUTOLAND drehte sich alles um die Zukunft der Mobilität: Die offizielle Vorstellung der Weltmarke BYD (Build Your Dreams) im Portfolio der AVP-Gruppe.

Ein starkes Signal für die Region Eröffnet wurde das Event von Franz Hirtreiter (Inhaber AVP), der sichtlich stolz auf den Neuzugang im Sortiment blickte. Gemeinsam mit Manfred Weidinger (Geschäftsführer AVP) und einem Experten-Vertreter direkt von BYD wurden die Gäste durch die Strategie geführt. Die Kernfragen des Abends: Wer ist BYD eigentlich? Und warum ist AVP der perfekte Partner für diese Marke? Die Antwort ist simpel: BYD ist bereits jetzt einer der weltweit führenden Hersteller von Elektrofahrzeugen. Dass die Marke auch bei uns in Niederbayern sofort "zieht", beweisen die nackten Zahlen der ersten Woche: Bereits 17 Fahrzeuge wurden verkauft – ein beeindruckendes Startsignal, das zeigt, dass das Interesse an moderner E-Mobilität riesig ist.

Offizieller Startschuss in Passau: (v. re.) AVP-Geschäftsführer Manfred Weidinger, Inhaber Franz Hirtreiter und der Vertreter von BYD präsentieren die neuen Elektromodelle beim AVP AUTOLAND. – Foto: FuPa

Fokus auf das Wesentliche: BYD-Modelle überzeugen beim Test – Fahrrad-Räumungsverkauf startet Der Auftakt bei AVP markiert eine echte Neuausrichtung im Sortiment. Während BYD mit voller Energie als neue Kernmarke durchstartet, schließt AVP parallel das Kapitel des klassischen Fahrradhandels. Für alle Outdoor-Fans und Radler in der Region bedeutet das vor allem eines: Die Chance auf ein echtes Schnäppchen. Wer für die kommende Saison noch kein passendes Bike hat, sollte schnell sein. Im Rahmen des offiziellen Abschlussverkaufs bietet AVP die verbleibenden Bestände zu absoluten Sonderkonditionen an – egal ob E-Bike für den Weg zum Sportplatz oder Mountainbike für die Tour durch den Bayerwald. FuPa im Check: Überraschender Komfort und enorme Reichweite Natürlich ließ es sich FuPa nicht nehmen, selbst hinter das Steuer zu steigen. Bei unserer Testrunde waren wir wirklich überrascht, wie extrem komfortabel das Fahrzeug ist. Man merkt sofort wie angenehm das Auto auf der Straße liegt. Das Fahrgefühl ist durchweg stimmig und bietet einen Komfort, den man in dieser Form nicht unbedingt erwartet hätte.

Zudem knackt die Reichweite einiger Modelle teilweise die 1.000-km-Marke – ein echter Gamechanger für alle, die in einer Saison viele Kilometer zu den verschiedenen Sportplätzen zurücklegen. Ein weiteres Plus ist die Übersichtlichkeit: Die BYD-Modelle kommen mit maximal drei Ausstattungsstufen aus. Das bedeutet klare Pakete mit modernster Technik statt komplizierter Aufpreislisten. Der „Aha-Effekt“ beim BYD Dolphin Surf Ein besonderes Highlight der Vorstellung waren die Einblicke von Manfred Weidinger zum kleinsten Modell der Reihe, dem BYD Dolphin Surf. Während das Auto von außen kompakt wirkt, offenbart der Innenraum ein wahres Platzwunder. Mit einer 1,92 Meter großen Person auf der Rückbank genoss er immer noch reichlich Beinfreiheit. „Man fühlt sich in dem Auto, als ob man in einem deutlich größeren Modell sitzt“, so der Tenor vor Ort.

Der BYD Dolphin Surf ist die Überraschung! – Foto: FuPa