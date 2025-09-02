E Junioren verpassen Punktgewinn knapp

Zu Gast war die zweite Mannschaft des FC Saalfeld. Die Partie begann für die Jungs um Coach Julien Straube denkbar ungünstig: Bereits in der 2. Minute nutzte der Gast eine Unachtsamkeit und ging mit 0:1 in Führung. Spielerisch blieb das Spiel jedoch ausgeglichen, und in der 15. Minute erzielte Jason Hölzer den verdienten Ausgleich für den SV Stahl. Nur zwei Minuten später gelang dem Gegner per Traumtor die erneute Führung zum 2:1, bei einem Schiriball war das Team kurz Unaufmerksam. In der zweiten Halbzeit waren zunächst die Gäste tonangebend. Durch eine Unstimmigkeit in der Abwehr erhöhte der FCS auf 3:1. Doch unsere Jungs gaben nicht auf: In der 42. Minute zeigte Kapitän Hendrik Bauerfeind einen beeindruckenden Sololauf über 30 Meter, den er perfekt zu Amon Straube weiterleitete – 3:2! Plötzlich war die Mannschaft am Drücker und erspielte sich zahlreiche Chancen. Leider wurden viele Angriffe zu früh abgeschlossen oder nicht konsequent zu Ende gespielt, sodass der verdiente Ausgleich ausblieb. In der letzten Spielminute nutzte der FCS noch einmal eine Chance und stellte den 4:2-Endstand her. Der Sieg für die Gäste geht in Ordnung. Die Stahl-Jungs haben sich aber teuer verkauft und dem Favoriten alles abverlangt. Nächste Woche steht das Auswärtsspiel in Gräfenthal an – wir sind gespannt, wie sich die Mannschaft dort präsentieren wird.