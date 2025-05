E-Junioren unterliegen Veilsdorf

Unsere E-Junioren unterlagen am Samstag in Veilsdorf mit 1:6. Die Hausherren waren dabei im ersten Durchgang die klar bessere Mannschaft. In der zweiten Hälfte traf Luke Hilßner für unsere Mannschaft. Unsere F-Junioren spielten am Sonntag zuhause gegen Streufdorf und Gleichamberg sowie jeweils zwei Teams aus Sonneberg-West und Jagdshof. In vielen spannenden Spielen konnten alle Kinder dabei erneut ihr Können zeigen und viel Erfahrung gewinnen.