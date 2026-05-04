 2026-04-29T13:32:52.058Z

Vereinsnachrichten

E-Junioren unterliegen Lauscha/Neuhaus

von Toni Hopf · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

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SG Mupperg

Mit 2:6 unterlagen unsere E-Junioren der zweiten Mannschaft der SG Lauscha/Neuhaus. Unsere beiden Treffer erzielte Anton Rädlein. Die Partie unserer D2-Junioren gegen Steinach wurde auf den 12.05.26 verschoben.