E Junioren starten mit einem Sieg in die Rückrunde

In den ersten 15 Minuten taten sich unsere Stahl Jungs schwer, ins Spiel zu finden. Die Gäste kamen besser aus den Startlöchern und setzten unsere Defensive unter Druck. Mehrfach hatten wir das Glück auf unserer Seite, nicht in Rückstand zu geraten. Nach dieser schwierigen Anfangsphase fanden unsere Jungs allmählich besser ins Spiel und erarbeiteten sich erste Chancen. Leider blieben die beiden besten Möglichkeiten ungenutzt, sodass es zur Halbzeit beim 0:0 blieb.

Die zweite Hälfte begann deutlich besser. Unsere Mannschaft zeigte sich spielbestimmender und kreierte mehrere gute Chancen. Zunächst vergaben wir jedoch einen Neunmeter und ließen die Gelegenheit zur Führung liegen. Doch nur kurze Zeit später bekamen wir einen weiteren berechtigten Strafstoß zugesprochen. Dieses Mal übernahm Anton Schmied die Verantwortung und verwandelte souverän zur verdienten 1:0-Führung. In der Schlussphase boten sich uns noch einige gute Möglichkeiten, um den Sack zuzumachen, doch das zweite Tor wollte nicht mehr fallen. So blieb es bis zum Abpfiff spannend, doch unsere Mannschaft verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Einsatz und Leidenschaft. Am Ende stand ein hart erkämpfter, aber verdienter 1:0-Heimsieg, der vor allem aufgrund der starken zweiten Halbzeit in Ordnung geht. Ein wichtiger Erfolg, der hoffentlich Selbstvertrauen für die kommenden Spiele gibt! Danke an Charly Gross, der heute sein allererstes Spiel für den SV Stahl Unterwellenborn pfiff.