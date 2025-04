E Junioren patzen gegen Gräfenthal

Es war ein gebrauchter Tag für die E-Junioren des SV Stahl Unterwellenborn. Gegen die Gäste aus Gräfenthal setzte es eine völlig unnötige 0:2-Heimniederlage – ein Spiel, das schnell erzählt ist.

Von Beginn an fehlte es an Einsatz, Kampfgeist und der nötigen Aggressivität, um die Partie offen zu gestalten. Die Gäste aus Gräfenthal nutzten zwei individuelle Fehler eiskalt aus und stellten damit bereits in der ersten Halbzeit den Endstand her.

In der zweiten Hälfte gelang es dem Team von Marko Georgi und Marcel Schmied nicht, den Schalter umzulegen oder den Gegner ernsthaft unter Druck zu setzen.

Enttäuschend vor allem deshalb, weil die Mannschaft am Mittwoch in Remda noch mit einer starken Leistung geglänzt hatte. Warum davon diesmal so wenig zu sehen war, bleibt fraglich.

Trotz der Niederlage richtet sich der Blick nach vorn:

Am Freitag steht bereits das nächste Spiel an – ein Freundschaftsspiel gegen die TSG Kaulsdorf.

Hier bietet sich die Chance, Wiedergutmachung zu betreiben.

Wir werden live vor Ort berichten.

Kopf hoch, Jungs – weiter geht's!

STAHL FEUER