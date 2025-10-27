E-Junioren mit tollem Sieg

Unsere Jungs und Mädels haben am Samstag einen beeindruckenden 14:1-Erfolg gegen Sonneberg-West gefeiert. Trotz schwerer, matschiger Platzverhältnisse zeigte das Team eine starke Leistung mit schön herausgespielten Toren und großem Einsatz. Das Wetter meinte es gut mit uns und legte pünktlich zum Anpfiff eine Regenpause ein. Man konnte deutlich erkennen, wie sich die Kinder von Spiel zu Spiel weiterentwickeln – insbesondere über die Flügel, im Nachsetzen und Zusammenspiel. Auch von den Zuschauern gab es viel positives Feedback. Ein rundum gelungener Auftritt unserer E-Junioren, der Lust auf mehr macht!