E-Junioren gewinnen zur Kerwa

Was für ein tolles Kerwaspiel unserer E-Junioren am Samstag! Unsere Jungs und Mädels zeigten ein richtig starkes Spiel – mit super Positionsspiel, tollem Einsatz, Kampfgeist und richtig viel Ausdauer und einem verdienten Sieg. Auch die Spielzüge waren klasse – da steckt immer mehr Zusammenspiel und Übersicht drin. Insgesamt ein richtig gutes Spiel, auf das wir alle stolz sein können. Danke auch an die E-Spieler von Rauenstein für das sehr ausgewogene Spiel.