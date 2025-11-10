E-Junioren gewinnen gegen die SG Jagdshof

Bei dichtem Nebel und schwieriger Sicht haben unsere Jungs und Mädels gestern in Jagdshof wieder groß aufgespielt. Trotz der schlechten Bedingungen zeigten sie Einsatz, Teamgeist und Spielstärke. Die Chancen wurden konsequent genutzt – am Ende stand ein verdienter 6:2-Sieg auf dem Spielberichtsbogen. Ein starkes Spiel, toller Kampfgeist und wieder ein Beweis für die großartige Entwicklung der Mannschaft. Verdient gewonnen. Gekämpft. Weiter so!