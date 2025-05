E Junioren bleiben in der Rückrunde ungeschlagen

Unsere E-Junioren setzten ihre starke Rückrunde fort und gewannen am Wochenende verdient mit 1:0 bei der Mannschaft aus Uhlstädt.

In der ersten Halbzeit tasteten sich beide Teams zunächst vorsichtig ab. Danach übernahm unser Team zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen, erspielte sich ein klares Chancenplus, ließ jedoch zunächst die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen. So ging es mit einem torlosen 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kam Uhlstädt zu einer guten Gelegenheit, die jedoch ungenutzt blieb. In der 42. Minute folgte dann der entscheidende Moment: Nach einem sehenswerten Spielzug legte Tim den Ball mustergültig auf Yari ab, der eiskalt zum 1:0-Endstand verwandelte.