E-Junioren aus Waldram scheitern eine Minute zu spät am Finale

merkur cup djk waldram in otterfing – Foto: Rudi Stallein

Die DJK Waldram verliert im Bezirksfinale des Merkur CUP den Einzug ins Finale. Der Schiedsrichter ließ im ersten Gruppenspiel über eine Minute nachspielen – genau dann fiel der Ausgleich zum 1:1.

Der Traum vom Merkur CUP-Coup ist geplatzt: Im Bezirksfinale war für die E-Junioren der DJK Waldram Endstation. Aber die Truppe von Trainer Hans Stübinger und Co-Trainer Helge Petrick konnte stolz und mit erhobenen Köpfen am Sonntagnachmittag die Heimreise aus Otterfing antreten – mit Platz fünf im Abschlusstableau. „Es ist schön, dass wir so weit gekommen sind, so weit ist Waldram noch nie gekommen im Merkur CUP“, zog Kapitän Theodor Stübinger ein positives Fazit, nachdem der erste Frust über Platz drei in der Gruppe verdampft war. „Aber es ist auch schade, dass es vorbei ist. Ich finde, wie haben gut gespielt.“

Und womöglich hatten tatsächlich nur ein paar Sekunden fürs Weiterkommen gefehlt – jene Nachspielzeit im ersten Gruppenspiel gegen die Fußball-Talente Freiham, als Waldram mit 1:0 durch einen frühen Treffer von Alex Cosor führte, die Partie auf dem Nebenplatz schon seit einer Minute beendet war, aber der Schiedsrichter keine Anstalten machte, ebenfalls abzupfeifen. Das passierte just in dem Moment, als die FT im allerletzten Augenblick den 1:1-Ausgleich erzielt hatte. „Wir sind mehr als eine Minute drüber“, haderte DJK-Coach Stübinger mit der aus seiner Sicht grenzwertigen Nachspielzeit.

Umso mehr, als sich das später Gegentor im weiteren Verlauf als „Rausschmeißer“ entpuppen sollte. Das zweite Match gegen den TSV Indersdorf beherrschten die jungen DJK-Kicker fast nach Belieben. Jakob Welsch brachte Waldram mit einem Doppelpack mit 2:0 in Führung gebracht, zwei weitere Großchancen parierte der Indersdorfer Torhüter glänzend, dann erhöhte Alex Cosor auf 3:0. Ein Lattenkracher war noch zu verzeichnen, ehe Henrik Gutheis den 4:0-Endstand markierte. Die vergebenen Gelegenheiten sollten sich später noch nachteilig auswirken, denn nun begann die Rechnerei: Während die DJK gegen die Spielvereinigung Unterhaching als Außenseiter ins Spiel ging und nur möglichst knapp verlieren durfte, ging der Blick hinüber ins parallel ausgetragene Spiel zwischen Freiham und Indersdorf. Das gewannen die Fußball-Talente (wie von der DJK befürchtet) deutlich mit 7:0 – und verdrängte so bei gleicher Punktzahl mit dem besseren Torverhältnis Waldram auf Platz drei in der Gruppe.

Das um Platz fünf entschied die DJK mit 4:2 nach Achtmeterschießen für sich, die reguläre Spielzeit hatte mit einem 1:1-Unentschieden geendet. Nur ein kleiner Trost war am Ende, dass mit Unterhaching und Freiham zwei Waldramer Gruppengegner ins große Merkur CUP-Finale einzogen. „Das zeigt, dass wir auch die schwerste Gruppe hatten“, fasste Hans Stübinger zusammen – und ärgerte sich noch einmal kräftig über den späten Ausgleich im ersten Spiel. Einen positiven Aspekt hat das Ausscheiden dann doch für die DJK. „Wenigstens ist Inzell gerettet“, stellte Co-Trainer Petrick fest, dass die jährliche Saisonabschlussfahrt nun doch wie geplant stattfinden kann. Die hätte nämlich sonst wegen des zeitgleich stattfindenden Finalturniers in Unterhaching abgesagt werden müssen – und das wäre vermutlich für alle Beteiligten schmerzlicher gewesen als das Ausscheiden im Bezirksfinale.